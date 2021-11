Las Inferiores de la A y los últimos encuentros del torneo Clausura

El torneodede ladepuso en disputa su octava y penúltima fecha. El sábado, día habitual de los partidos, hubo acción mientras que anoche completaban con los postergados. Los encuentros entre Independiente San Cristóbal y 9 de Julio no se pudieron disputar en tiempo y forma ya que el elenco sancristobalense tuvo un inconveniente con el micro que los trasladaba a Rafaela.A continuación, lo jugado, los goleadores y lo que se viene para cada club:Ferrocarril del Estado 0 – Dep. Libertad 1 (Fernando Maidana), Unión 1 (Uriel Porra) – Peñarol 1 (Lautaro Rodríguez), Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 4 (Lisandro Merlino, Martín Ulman, Kevin Jappert y Santiago Burkhard).Ferrocarril del Estado 1 (Enzo Cardozo) – Dep. Libertad 2 (Marcos Calvo y Lautaro Lastra), Unión 0 – Peñarol 2 (Ramiro Sosa Oliva x 2), Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 2 (Marco Rossi y Santino Stricker).Ferrocarril del Estado 1 (Maximiliano Chazarreta) – Dep. Libertad 0, Unión 1 (Juan Núñez) – Peñarol 0.Ferrocarril del Estado 1 (Alan Sosa) – Dep. Libertad 2 (Brian Crespín x 2), Unión 6 (Mateo Bujonok x 2, Matías Bertero x 2, Yonatan Re y Nahuel Lastra) – Peñarol 0, Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 1 (Jorge Sarponti).Ferrocarril del Estado 2 (Agustín Acevedo x 2) – Dep. Libertad 3 (Esteban Larrea, Nahuel Gudiño y Martín Narvaez), Unión 2 (Gerónimo Autino y Pedro Barra) – Peñarol 0, Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 3 (Diego Maciel x 2 y Antonio Condrac).Ferrocarril del Estado 0 – Dep. Libertad 3 (Santino Varela Re x 2 y Kevin Colombo), Unión 4 (Nahuel Cuello, Cristian Gómez, Nicolás Beltramo y Isaías Cuello) – Peñarol 0, Sportivo Norte 0 – Atlético de Rafaela 1 (Facundo Gramaglia).Peñarol 0 – Unión 3 (Juan Scarafía x 2 y Alfonso Hamut), Independiente San Cristóbal 0 – 9 de Julio 1 (Bautista Somaino).Categoría 2010: Peñarol 1 (Ignacio Velázquez) – Unión 5 (Mateo Bara x 3, Andrés Stricker y Genaro Barraza), Independiente San Cristóbal 0 – 9 de Julio 0.Peñarol vs Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs Unión, Dep. Libertad vs Ben Hur, Independiente San Cristóbal vs Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela vs 9 de Julio.En los encuentros de Infantiles se invierten las localías.