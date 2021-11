El "9" en voley masculino

Este domingo se realizó en las instalaciones del Club Independiente, organizado por Atlético de Rafaela, el cuarto y penúltimo Grand Prix Masculino del torneo 2021 de primera división de la ARV, el cual tiene la participación de siete equipos.En esta oportunidad se consagró campeón el representativo Blanco del Club 9 de Julio, siendo estos los resultados:9 de Julio Blanco 2 vs Ferrocarril del Estado de Rafaela 0 (25-23 y 25-20); 9 de Julio Blanco 2 vs. 9 de Julio Rojo 0 (25-14 y 25-20); 9 de Julio Blanco 2 vs. Atlético Rafaela 0 (25-22 y 25-22); 9 de Julio 2 vs. Ferro Dho de San Cristóbal 0 (25-21 y 25-18).9 de Julio Blanco 2 vs. Ferro de Rafaela 0 (25-18 y 26-24).El último Grand Prix del calendario está programado para el 12 de diciembre en San Cristóbal.