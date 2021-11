Unión segundo y BH cuarto

Sportsmen Unidos de Rosario venció a Unión de Sunchales por 71 a 51 y se quedó con el título en el Federativo U13 masculino de Santa Fe. Los chicos que fueron anfitriones marcaron diferencias durante el fin de semana y se consagraron. El tercer puesto fue para San Lorenzo de Tostado, que doblegó en tremendo duelo a Ben Hur por 92 a 89.En las semifinales que se habían disputado el sábado, Unión había superado a Ben Hur por 83 a 73, mientras que Sportsmen había hecho lo propio ante San Lorenzo por 84 a 44.QUEDARON LOS SUNCHALENSES EN U17Se jugó el domingo la tercera fase clasificatoria del Federativo masculino U17. Los ganadores de zona y los dos mejores segundos pasaron a disputar los mano a mano camino al cuadrangular final: Náutico de Rosario, Atenas de Venado Tuerto, Olimpia de Venado Tuerto, Libertad, Unión de Santo Tomé y Central de Ceres (primeros), Unión de Sunchales y Rivadavia Juniors de Santa Fe (segundos).Los cruces serán: Olimpia vs. Rivadavia, Náutico vs. Unión de Sunchales, Central vs. Unión de Santo Tomé y Libertad vs. Atenas.Quedaron eliminados Atlético e Independiente de nuestra ciudad. La Crema perdió en Cañada de Gómez 77 a 41 con Sport y 95 a 69 con Olimpia de Venado Tuerto. El CAI en Santo Tomé perdió con Colón 75 a 57 y ante Unión Santo Tomé 93 a 90.Libertad derrotó como local a Regatas 73 a 65 y a CACU 89 a 68. Unión venció a Almagro 96 a 32 y perdió con el local Central de Ceres por 74 a 64.