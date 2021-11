La felicidad de García por el debut

Fue un fin de semana perfecto para la Argentina del Che García por las Eliminatorias. Después de apenas un puñado de entrenamientos, venció por duplicado a Paraguay en Obras Sanitarias pero, más allá del resultado, mostró argumentos muy interesantes para ilusionarse con el futuro. Aún pese al poco tiempo de trabajo, la Selección adoptó rápidamente la identidad que ha distinguido a los equipos del flamante entrenador albiceleste durante sus tres décadas de carrera.Con la felicidad de haber cumplido su sueño, y después de haber celebrado en la fiesta que entre hinchas, jugadores y cuerpo técnico montaron en la noche de Núñez, García destacó los méritos de su equipo en la conferencia de prensa posterior a la segunda victoria frente al elenco guaraní, la del sábado."El balance es positivo porque es la primera vez que estábamos todos juntos, más allá de que hemos estado en algún club o en otro, pero la mayoría de las combinaciones era por primera vez, y en sólo cinco días pedimos un par de cosas básicas que el equipo respetó".Destacó que "me gustó cómo compartieron el balón, la actitud que tuvieron en defensa hoy. Creo que representamos muy bien al país".Afirmó "creo que una de las cosas más lindas que yo sentí es que la gente permanentemente nos apoyó. Se quedó hasta el final. Muchas veces cuando hay una ventaja muy grande de puntos la gente se empieza a ir antes, pero se quedaron todos. Los pibes aplaudiéndolos a ellos que se lo merecen, así que el balance y el inicio de este sueño, más favorable no puede ser".Resumió que "los objetivos que nos plantemos para esta primera ventana los hemos logrado. La perfección no existe, pero el progreso sí. Desde el primer día hasta hoy hemos tenido un progreso en la comunicación, en todo. No es fácil, con un nuevo ciclo, con un cambio de muchas cosas, de jugadores, mantenerlo va a ser muy difícil, pero nos hemos enfocado ahí, y en tratar de hacer lo que nos parece a nosotros que tiene que ser cómo juega la Selección, y me parece que lo hemos logrado, pero falta muchísimo para todo".