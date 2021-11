Tránsito, obras, loteo Aragno, ZEC y más en el informe de Galantti ante el Concejo

La jefa de Gabinete municipal, Amalia Galantti, se presentará mañana a partir de las 8 en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal para brindar un informe sobre la marcha de la gestión y mantener un diálogo sobre un amplio abanico de temas con los ediles, entre ellos obras públicas, vivienda, tránsito, educación y la expropiación del "Loteo Aragno". Recientemente, se aprobó una nueva ordenanza que incorporó cambios al formato establecido para los informes del Ejecutivo. Es que el modelo anterior permitía que el o la jefa de Gabinete dedique horas a detallar las acciones del Municipio en todas las áreas sin dar espacio a los concejales para "repreguntar".

El autor de la iniciativa que regula la presentación de los informes bianuales ante el Concejo, Lisandro Mársico, sintetizó la nueva metodología al explicar que "el informe ya no va a ser verbal sino escrito, y nosotros podemos ingresar un pliego de preguntas que luego se responderán en el recinto".

El bloque de Cambiemos aportó 18 preguntas a ese pliego, Mársico al menos una decena mientras que el oficialista, Jorge Muriel, sumó tres a la lista. "¿Por qué valor son las obras en marcha en la ciudad? ¿Cuáles se ejecutan con fondos municipales, provinciales y/o nacionales? ¿Cuántas cuadras faltan para que Rafaela llegue a tener 100% de pavimento?" son los interrogantes del edil peronista.

Por el lado de Mársico, pone sobre la mesa la situación del "Loteo Aragno" ubicado en el oeste de la ciudad. Puntualmente consulta si la Junta Central de Valuación de la Provincia se expidió sobre el monto de la indemnización correspondiente a la declaración de interés público y sujeto a expropiación, según la Ley Provincial Nº 13989, de las fracciones de terreno del Loteo Aragno. ¿Desde las áreas técnicas se sabe si existen construcciones irregulares por fuera los terrenos que incluye la Ley de Expropiación? ¿Las dependencias municipales competentes tienen efectuado un croquis de las calles y espacios públicos que se estipulan establecer en los terrenos de referencia?" agrega.

Mársico también pregunta por qué no se incorporó en el Presupuesto 2022 del Municipio la partida para la obra del paso a nivel de calle Romitelli, que permitirá unir los barrios San José y Mora, que había sido solicitada por el Concejo. Y sobre la construcción del nuevo gasoducto regional, pide al Ejecutivo que especifique si tiene certezas sobre el plazo necesario para finalizar el 11% restante de la obra y cómo piensa avanzar con la ampliación de la red domiciliaria en lo relativo a costo y construcción.

"¿Cuáles son los motivos por el cual no se aplican los controles móviles de velocidad a través de radares, que se exigen por Ordenanza?" es otro de los interrogantes del concejal del PDP. También pide explicaciones por la falta de controles a motocicletas en lo que hace al uso de casco y exceso de velocidad.

En tanto, desde el bloque de concejales de Cambiemos incluyeron, entre otros, los siguientes interrogantes:

-¿Se encuentran realizando gestiones ante el Gobierno Provincial y/o Nacional para realizar el entubamiento del canal sur en su totalidad?

-Durante el 2021, ¿se ejecutó el programa Rafaela Construye? Detallar monto de créditos otorgados y cantidad de beneficiarios. (en el presupuesto 2021 disponía de $10.000.000 para su ejecución). En el caso de no haberse ejecutado, ¿cuál fue el destino de dicho fondo?

-¿Cuál será el destino del edificio y el terreno del SUM de barrio Barranquitas, ubicado en la intersección de las calles Tucumán y Entre Ríos?

-¿Se tiene previsto realizar una intervención y parquización en el espacio verde público ubicado entre las calles Garibaldi, Anduiza, vías del ferrocarril NCA y la vía del ex ferrocarril Belgrano (barrio Villa del Parque)?.

-Con respecto a la intervención de Av. Italia, ¿qué gestiones se llevaron a cabo a fin contar con el acuerdo de los vecinos del sector, contemplando las dos posturas existentes?

-En relación al programa “Argentina Hace” explique cuál es el criterio de selección de las veredas a reparar y el motivo por el cuál no se realizan estableciendo cintas verdes que actuarían como espacio absorbente.

-¿Cuáles son los ingresos, egresos y ganancias del programa Zona Estacionamiento Controlado (ZEC)?

-Informe si el Municipio posee ahorros en entidades financieras. Detalle en que entidad, monto e intereses generados en los últimos 24 meses.

-Informe las estadísticas que se disponen en materia de violencia de género, así como la cantidad de casos atendidos por la Oficina Municipal desde el 1 de enero de 2020 a la fecha.