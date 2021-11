Una ley controvertida

El Gobierno nacional y el oficialismo en el Congreso impulsan un proyecto de ley, denominado simplemente de envases, con el que busca gravar con un impuesto de 3 por ciento a productos envasados bajo el argumento de promover la inclusión social y el reciclado ambiental. Si bien las cámaras empresarias manifestaron inicialmente su rechazo a la propuesta, lo cierto es que de convertirse en ley serán los consumidores quienes pagarán el mayor costo fiscal en una Argentina de por sí sobrecargada de impuestos para financiar, en parte, a una clase política onerosa.Así, la gestión de Alberto Fernández lleva adelante una rara política económica en la que se crean impuestos, se interviene la producción, se congelan precios en algunos puntos de venta -una herramienta primitiva en la lucha contra la inflación que da resultados magros-, se colocan cepo a las exportaciones y también a las importaciones que dejan sin insumos a la industriaLa ley de envases es considerada por la oposición como una nueva herramienta de generación de fondos para financiar a la militancia aliada. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) dedicó su último informe a este tema, al considerar que el proyecto de ley de envases crea un nuevo impuesto para que el Ministerio de Ambiente de la Nación intervenga en la gestión de residuos, que es responsabilidad de los municipios. A los fines de preservar el medio ambiente es necesario que cada una de las municipalidades modernicen sus sistemas de gestión de residuos apuntando a potenciar mecanismos de reducción, reutilización y reciclaje.Sin embargo, advierte Idesa, el gobierno nacional propone sancionar una ley creando un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo que se financiará con una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) manejada desde el Ministerio de Ambiente nacional. La tasa se fijará por kilo de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. De este modo, el Ministerio de Ambiente se erige en el coordinador de los Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases de todo el territorio nacional. Estos serán los municipios y las organizaciones de trabajadores del reciclado.¿Cuáles son las posibilidades de que un organismo nacional haga una gestión eficiente de los residuos en todos los municipios del país? planteó la consultora. Para responder a este interrogante sirven algunos datos oficiales del Ministerio de Economía, como que en la Argentina hay unos 2.170 municipios. Y que el Ministerio de Ambiente de la Nación asiste financieramente con un programa nacional a 70 de estos municipios. Esto significa que el Ministerio de Ambiente llega a apenas el 3% de los municipios.Estos datos muestran que la propuesta de gestionar los residuos en todos los municipios del país desde un organismo nacional es descabellada. El alcance marginal que actualmente tiene el Ministerio de Ambiente de la Nación en los municipios es lógico y previsible. Es imposible manejar desde una oficina en la Capital todos los municipios del país. Pero lo más grave es que el proyecto plantea crear un nuevo impuesto para que el gobierno nacional se arrogue funciones locales que tiene expresamente vedadas por la Constitución Nacional, cuestiona Idesa. El Artículo 5° de la Constitución no deja dudas al establecer que cada provincia dictará para sí una Constitución que asegure su régimen municipal. En este sentido, el proyecto entra en abierta violación de la Constitución.En este marco, señala que el avance de intervenciones nacionales sobre funciones provinciales y municipales no es original. La apropiación del gobierno nacional de impuestos para invadir responsabilidades provinciales y municipales es una de las causas de la decadencia argentina. Este accionar aumenta el déficit fiscal pero fundamentalmente baja la calidad de la gestión pública. Por ahora, el oficialismo impulsa el proyecto, la oposición lo resiste. La controversia está abierta.