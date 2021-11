Controlar y sancionar cuando sea necesario

En el marco del debate sobre fitosanitarios en el Concejo, la Sociedad Rural instó a "asumir el compromiso de controlar y sancionar cuando y a quién haga falta y no livianamente prohibir sin hacerse cargo de las consecuencias".

La presidente de la Sociedad Rural de Rafaela (SRR), Norma Bessone, deslizó críticas a "espacios del ámbito político que ha tomado como falsa bandera de la lucha ideológica" al tema de la aplicación de los productos fitosanitarios. Al mismo tiempo, cuestionó su falta de disposición para el diálogo en el marco de las múltiples actividades propuestas por la entidad para acercar información de especialistas para enriquecer el debate en torno a la actualización de la ordenanza sobre el uso de fitosanitarios en el área periurbana de Rafaela."Estamos viviendo momentos particularmente difíciles. Esta vez se suma una situación local que está a punto de dirimirse en el Concejo Municipal de Rafaela", señaló Bessone en relación a los tres proyectos que hoy se debatirán en comisión y que podrían tratarse en la sesión de este jueves. "Si bien la temática sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) y la aplicación de fitosanitarios viene siendo abordada profunda, seria y profesionalmente hace tiempo por distintos representantes del sector del país, ministerios de la Producción de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, ministerios de Salud, entre más de 90 integrantes de la Red Nacional de BPAs, organismos de investigación tanto públicos (INTA, SENASA, Conicet) como privados (CASAFE entre otros), desde ciertos espacios del ámbito político se la ha tomado como falsa bandera de lucha ideológica", planteó la titular de la Rural en su editorial semanal."Fiel a un estilo se subestima a los ciudadanos mediante un relato vacío de contenido, repetitivo, emocional, incompleto e irrespetuoso apelando a lo obvio: el golpe bajo y el miedo. En reiteradas ocasiones se citan fuentes no validadas, o se generaliza en base a datos parciales que provienen de relevamientos ad hoc pagos, o se toma como base de una afirmación un dato desactualizado. Ni siquiera se intenta generar un diálogo porque para ello se requiere también estar dispuestos a escuchar a 'otros' que tienen otras perspectivas y datos que aportar", enfatizó Bessone. "Esos dirigentes políticos se convierten en amplificadores de una idea manipulada automáticamente que repiten como loros quedando desdibujados en la escala del poder, porque el útil al relato de hoy es una sombra del mañana", agregó.En este marco, Bessone subrayó que el Estado municipal debe "asumir el compromiso de controlar y sancionar cuando y a quién haga falta y no livianamente prohibir sin hacerse cargo de las consecuencias". "Involucrarse en conocer, estar dispuestos a escuchar a los que saben, dar lugar a la búsqueda de soluciones conjuntas y pensar más allá de la propia ideología es lo que se necesita para que esta sociedad hastiada, empobrecida y asfixiada pueda decir que confía en sus dirigentes" señaló en una crítica elíptica a los concejales del peronismo rafaelino que proponen ampliar el límite agronómico de 200 a 1.000 metros."Sobre estos temas existe desinformación y circulan noticias falsas y rumores que dificultan encontrar información veraz y confiable, generando preocupación y alarma en la población general. No es esa la función que deben cumplir nuestros representantes en democracia", concluyó Bessone.