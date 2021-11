Semana clave para la votación de la nueva ordenanza sobre fitosanitarios

Con un panorama poco claro y con tres proyectos sobre fitosanitarios y límite agronómico muy distintos en comisión, este lunes los concejales deberán definir qué iniciativas logran el despacho correspondiente para sumarse al orden del día para la sesión del jueves, la penúltima ordinaria del año.

Al momento, todo indicaría que se le estaría dando despacho a los tres proyectos y se definiría en la sesión cual logra ser aprobado. O incluso puede pasar, en el marco de un debate imprevisible, que todos vuelvan a comisión y se desinflen las expectativas. De acuerdo a informaciones extraoficiales, el jueves Lalo Bonino no estaría presente en el recinto, sin embargo, Cambiemos contaría con los cinco votos necesarios para la aprobación de su iniciativa, que a esta altura no cosechó adhesiones en el sector ruralista.

El proyecto del bloque oficialista que impulsa y defiende Brenda Vimo, plantea entre otras cuestiones ampliar a 1.000 el área libre de productos fitosanitarios, mientras que el concejal demoprogresista, Lisandro Mársico, sostiene en su propuesta que la clave radica, más que en los metros, en las buenas prácticas agrícolas y propone un área de 200 metros, en la que se prohíba el uso de fitosanitarios, algo similar a lo que rige en la actualidad.

El tercer proyecto presentado por el bloque de concejales de Cambiemos, de la mano de Leonardo Viotti, pretende establecer el límite agronómico en 50 metros con el uso de fitosanitarios orgánicos hasta los 200 metros y a partir de allí, hacia los 1000 metros con los denominados agroquímicos de etiqueta D Y C, con supervisión aleatoria.

“Nosotros presentamos un tercer proyecto que creemos que es una medida intermedia que atiende las distintas posturas; hay posturas más productivistas, hay posturas más ligadas al medioambiente, a la salud. Nosotros creemos en los equilibrios y tratamos de generar una ordenanza que atienda todas esas cosas. Obvio que a los extremos no va a conformar nunca, y la verdad es que hay posiciones cerradas al respecto, pero creemos que siempre el camino es el del diálogo, del consenso y presentamos un proyecto que va en ese sentido. Por supuesto, que es perfectible, como todo, pero entendíamos que había que buscar un equilibrio”, señaló Viotti.

El concejal de Cambiemos manifestó: “Dimos esta tercera opción que trataremos este lunes en comisión y ojalá sea vista con buenos ojos y se entienda que está en este camino intermedio en donde todos tendrán que ceder un poquito (aquellos que están en posturas extremas). Tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos que cuidar la producción. Si nos cerramos solamente en posturas específicas ligadas a alguna de estas tres variables, va a ser muy difícil que podamos encontrar acuerdos. Es un tema complejo a nivel nacional, provincial y también aquí en Rafaela. El Concejo es el nivel del Estado que tiene menos herramientas técnicas para resolverlo, pero hemos estudiado, hemos trabajado y elaboramos este proyecto completo con un montón de cosas que creo que van a ser aceptadas. En el tema de metros, que siempre es la discusión principal, veremos si nos podemos poner de acuerdo o no”.



“UN PROYECTO QUE

ES LA NADA MISMA”

El oficialista Jorge Muriel, habló del tema fitosanitarios para bajarle la nota al proyecto de Viotti y de Cambiemos. “No podemos hacer futurología, pero entendemos que hay una mayoría que no aprueba nuestro proyecto, que no había hecho ningún tipo de aporte en un año y termina presentando un proyecto de ordenanza que ingresó la semana pasada y que es la nada misma. Escuchando al Dr. (Enrique) Marchiaro y al Ing. (Horacio) Beldoménico fueron muy claros y nos dijeron que si no vamos a modificar la cantidad de metros del límite agronómico mejor es no hacer nada y dejar todo como está. Creo que esa era nuestra intención, plantear 1.000 metros, en donde ellos nos dijeron que era lo correcto, pero nosotros también estábamos dispuestos a bajar la cantidad de metros y a hacer una cuestión progresiva. No tuvimos aportes de la oposición” explicó Muriel.

“Entendemos que nosotros seguimos habilitados para hablar de ambiente y de salud, al tener una propuesta distinta, superadora y disruptiva también de las que hay. Veremos esta semana que proyecto se termina votando, pero tendremos que debatir sobre un tema en el que acercamos muchísima bibliografía, que tiene incluso que ver con fallos y con el derecho precautorio”, sostuvo el edil del PJ.