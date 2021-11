Abren las inscripciones para las becas universitarias 2022

A partir de esta semana se habilitará un nuevo período de inscripción para las becas universitarias, terciarias y de escuelas agrotécnicas, el beneficio anual que otorga la Municipalidad de Rafaela a estudiantes de la ciudad.

El plazo para este año se extenderá del 1° al 30 de diciembre. Durante esos días, quienes tengan interés en recibir el beneficio deberán completar el formulario digital y presentar la documentación requerida para formalizar la inscripción.

Las becas están orientadas a estudiantes que cursan carreras universitarias y terciarias aranceladas y no aranceladas de la oferta educativa local y en otras ciudades. Además, es requisito haber residido los últimos 5 años en la ciudad.

Quienes resulten elegidos o elegidas, recibirán durante 9 meses una ayuda económica, de gran utilidad para cubrir los gastos que demanda el cursado de estudios.

La inscripción se realizará a través del portal www.rafaela.gob.ar/becas y completar el formulario de inscripción online -que estará habilitado a partir del 1° de diciembre-. Luego, se deberá entregar en la Secretaría de Educación -Sarmiento 550- la documentación exigida en cada línea del programa.

Para quienes ya fueron becados en 2021 y aspiran a renovar su beca, deberán presentar fotocopias de últimos dos recibos de sueldo o constancias de ingresos de todos los integrantes del grupo familiar conviviente. Además, constancia de materias cursadas, regularizadas y/o aprobadas. La misma documentación deberán presentar quienes se hayan anotado para recibir la beca en 2021 y no resultaron beneficiados.

Finalmente, quienes se inscriban por primera vez, deberán presentar: formulario de inscripción impreso; fotocopia DNI del estudiante; fotocopia DNI de todos los integrantes del grupo familiar conviviente; Fotocopias de recibos de sueldo o constancias de ingresos de todos los integrantes del grupo familiar conviviente; fotocopia recibo de alquiler, cuota del plan de vivienda y/o crédito hipotecario; fotocopia del plan de la carrera elegida; constancia de inscripción de la carrera.

En todos los casos, para poder entregar la documentación, se deberá sacar un turno previo. Esta reserva se podrá realizar en el acceso disponible durante la tramitación online de la inscripción, en www.rafaela.gob.ar/becas.

En la Secretaría de Educación también se brindará asesoramiento a aquellos y aquellas que no posean acceso a internet.

Para más información, las consultas se podrán realizar a través de la página de Facebook: Secretaría de Educación de Rafaela, o a los teléfonos 504399, 504333 o 431983, en el horario de 8:00 a 14:00.