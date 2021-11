Sin casos en la ciudad

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela este domingo, recordando que el sábado se registraron 2, para un total de 14.881 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 17 permanecen activos, 53 son los vecinos aislados y 14.544 los pacientes recuperados. En tanto, por 80º día consecutivo no se registraron fallecimientos en nuestra ciudad a causa de esta enfermedad, sumando hasta el momento 320 decesos. Además, el Hospital "Jaime Ferré" continúa sin registrar pacientes Covid-19 positivos.

A nivel provincial, el informe del Ministerio de Salud indicó que hubo 35 nuevos positivos, para un acumulado de 471.458, de los cuales 429.516 fueron confirmados por laboratorio y 41.942 por criterio clínico-epidemiológico. En cuanto a los fallecidos, ayer no se reportaron muertes en la "bota", que suma 8.621 muertes. Hay un total de 462.361 pacientes recuperados y 476 personas continúan con el virus activo.



CONSEJO FEDERAL DE SALUD

La provincia de Santa Fe, a través del secretario de Salud, Jorge Prieto, participó el viernes de un nuevo Consejo Federal de Salud, en el que se evaluó la instancia de la pandemia que vive el país. Asimismo, se consideró cómo continuará el plan de vacunación para Covid19 y medidas de mitigación ante un posible incremento de casos.

El secretario de Salud destacó el trabajo articulado con todas las jurisdicciones y afirmó: “Contamos con la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación que funcionó cómo ente rector durante toda la pandemia, lo que genera una herramienta fundamental para la toma de decisiones”.

Además, agregó: “El mes de diciembre estará enfocado en completar esquemas de vacunación, para continuar en el resto del verano con las dosis de refuerzo. Esto nos permitirá llegar al otoño con niveles de cobertura que mitiguen el aumento de casos”. Por su parte, la creación de un pase sanitario para mayores de 13 años que certifique que hayan recibido esquema completo de vacunación para realizar actividades de mayor riesgo como eventos masivos o en espacios cerrados.

En este sentido, se postergarán los vuelos provenientes de África, ante el surgimiento de una nueva variante de preocupación. Asimismo, todo aquel que haya estado en ese continente en las últimas dos semanas deberá aislarse y realizarse un test PCR una vez finalizado ese tiempo. También se suspenderá el transporte aéreo y marítimo directo con África. Para finalizar, Prieto insistió en sostener los cuidados ante el Coronavirus y destacó: “Hemos hecho un esfuerzo muy grande como sociedad, pero aún no terminó la pandemia, tenemos que seguir sosteniendo las medidas de prevención, pero, sobre todo, ante cualquier síntoma compatible con Coronavirus realizarse el test correspondiente en cualquiera de los lugares habilitados”.