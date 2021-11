Los ganadores de los premios independientes

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata llegó ayer a su fin y se presentaron los premios que destacaron la labor de cada cinta. Ubicada en el Teatro Auditorium, esta ceremonia contó con la presencia de Nicolás Batlle (vicepresidente del INCAA), Fernando E Juan Lima, Cecilia Barrionuevo y Cecilia Diez (presidente, directora artística y productora general del Festival).

Además de los rostros más importantes detrás del Festival, se presentaron directores, productores, guionistas, actores, directores de arte, sonidistas, compositores, montajistas, técnicos y productores de locaciones que son parte de cada una de las películas y que configuran una parte fundamental de la industria. También, estuvieron los representantes de jurados, asociaciones, organismos, instituciones y empresas que apoyaron al Festival.



Esta es la lista de ganadores de los premios independientes:

. Leonor Díaz Esteve por “Espíritu sagrado”, de Chema García Ibarra - Mejor Dirección de Arte de Largometraje en Competencia Internacional.

. “Fuera del área de cobertura”, de Agustina Wetzel - Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina.

. “Danubio”, de Agustina Pérez Rial – Mejor Película de la Competencia Argentina.

. “Matar a la bestia”, de Agustina San Martín – Mención Especial.

. “Husek”, de Daniela Seggiaro – Mejor Película de la Competencia Argentina con Perspectiva de Género.

. “Claire Mathon por Petite Maman”, de Céline Sciamma – Mejor Dirección de Fotografía de la Competencia Internacional.

. “9”, de Martín Barrenechea y Nicolás Branca | “Carajita”, de Silvina Schnicer y Ulises Porra – Mejor Película de la Competencia Latinoamericana.

. Ana Katz y Gonzalo Delgado por “El perro que no calla” – Mejor Guion de Película Argentina de todas las competencias.

. Sofía Straface por “Jesús López”, de Maximiliano Schonfeld – Mejor Sonido de la Película Argentina en todas las Competencias.

. Paula Ramírez por “Noh”, de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone – Mención Especial.

. Ana Katz por “El perro que no calla” – Mejor Director/a Argentino/a de todas las competencias.

. Katharina Bhend y Ramon Zürcher por “The Girl and the Spider”, de Silvan y Ramon Zürcher – Mejor Montaje de la Competencia Internacional.

. “El cielo está rojo”, de Francina Carbonell – Mejor Película en Competencia Oficial realizada por Director/a Latinoamericano/a de hasta 35 años.

. “9”, de Martín Barrenechea y Nicolás Branca – Mejor Película de la Competencia Latinoamericana.

. “Engomado”, de Toia Bonino y Marcos Joubert | “Las máquinas tristes”, de Paola Michaels – Mejor Cortometraje Argentino.

. Verónica Gerez por “Husek”, de Daniela Seggiaro – Patacón a Mejor Interpretación Femenina.

. Demián Salomón por “Punto Rojo”, de Nic Loreti – Patacón a Mejor Interpretación Masculina.

. “9”, de Martín Barrenechea y Nicolás Branca – Premio a la Innovación Artística a la mejor primera o segunda Película Argentina en Competencia.

. “Una escuela en Cerro Hueso”, de Betania Cappato – Mención Especial.

. Ignacio Ragone por “Noh”, de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone - Mejor Edición de Película Argentina de todas las Competencias.

. “El perro que no calla”, de Ana Katz - Mejor Realización Técnica y Tratamiento de Temáticas Sociales de la Competencia Latinoamericana.

. “Hit the Road”, de Panah Panahi - Mejor Película de la Competencia Internacional.

. “Quién lo impide”, de Jonás Trueba - Premio Conmemorativo 25 años de presencia Signis en el Festival.

. “Petite Maman”, de Céline Sciamma – Mención Honorífica Signis.

. Santiago Carabante por “Matar a la bestia”, de Agustina San Martín - Mejor Diseño de Locaciones en Película Argentina de todas las Competencias.

. “Érase una vez en Quizka”, de Nicolás Torchinsky - Premio RAFMA - Edgardo “Pipo” Bechara El Khoury al Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina.

. “Las máquinas tristes”, de Paola Michaels - Premio RECAM.

. “El espacio sideral”, de Sebastián Schjaer – Mención Especial.

. “Sombras Azules”, de Florencia Fasano – Primer premio Georges-Méliès al Mejor Cortometraje Latinoamericano con temática de identidad cultural y diversidad.

. “El segundo hombre”, de Iván Bustinduy - Segundo premio Georges-Méliès al Mejor Cortometraje Latinoamericano con temática de identidad cultural y diversidad.

. “El empleado y el patrón”, de Manuel Nieto Zas - Premio Flow al Cine Argentino.

. “Danubio”, de Agustina Pérez Rial – Premio Eva Landek.

. “Una escuela en Cerro Hueso”, de Betania Cappato – Mención Especial.