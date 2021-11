Incidente policial por niña sin documentos

A las 14.15 de la jornada de ayer, en momentos en que Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela realizaba un operativo de control vehicular en la Ruta Provincial Nº 70, a la altura del km 74, jurisdicción de la localidad de Bella Italia, detuvo la marcha de un automóvil marca Ford Fiesta color gris, conducido por José María M., de 58 años, domiciliado en la ciudad de Paraná (Entre Ríos). El conductor dijo "venir de la ciudad de Rafaela y dirigirse a su casa en Paraná".

Al solicitarle documentación de los restantes pasajeros, su acompañante, Susana Lucrecia S. de 69 años, también domiciliada en Paraná, exhibió su documento nacional de identidad, al tiempo que decía que la niña que venía en el asiento de atrás era "su nieta, pero no tiene documento nacional de identidad ya que nos lo olvidamos en la ciudad de Paraná".

La mujer declaró además el nombre completo de la niña, de 13 años, diciendo "que su madre murió hace 10 años por lo que quedó bajo nuestro cargo", no obstante no poseía ningún papel de tutela u oficio judicial que respaldase sus dichos. También dijo que "su papá vive en Rafaela pero nunca se hizo cargo".

En comunicación telefónica con la Subsecretaria de la Niñez de Rafaela, la Dra. Evangelina Maina dispuso que se averigüe si los ocupantes del auto presentaban algún pedido de detención, y que además se haga presente el progenitor de la menor en el puesto de control y así corroborar su documentación.

Minutos después se hizo presente en el puesto de control Martín Alberto D., de 36 años, quien exhibió su documento nacional de identidad, diciendo ser el padre de la niña. Requerido si sobre el hombre pesaba algún pedido, se determinó que presentaba un pedido de paradero por el delito de "Robo" requerido por el Juzgado de Sentencia de Rafaela.

Enterada de los pormenores la fiscal de turno Dra. Lorena Korakis, dispuso entablar comunicación con la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela, donde se dispuso que Martín Alberto D. se presente en dicha oficina judicial para regularizar su situación.

Finalmente la Dra. Maina en relación a la menor de edad dispuso que dará cuenta de la situación a la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género, como asi también al Gabinete Social de la Municipalidad para entrevistar a las personas en cuestión, ya que a su parecer y del personal habían quedado dudas al respecto.