El equipo de Forestello a la final por el ascenso

En el torneo Federal A, luego de la final ganada por el Deportivo Madryn, aún queda un ascenso a la Primera Nacional. Y tras un largo año, ya está definida cuál será la definición del Reducido por el segundo boleto.Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever serán los protagonistas de dicha definición. Dos equipos con pasado en la segunda categoría del fútbol argentino. El encuentro se jugará el domingo 5 de diciembre en cancha neutral, la cual se deberá definir en los próximos días.Por un lado, el "Albo" que conduce Rubén Darío Forestello (el principal candidato a asumir la conducción técnica en Atlético de Rafaela) consiguió el pasaje a la final de los Playoff luego de imponerse por 2-1 ante Central Norte, en uno de los clásicos salteños. El duelo, disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena y con público de las dos hinchadas, comenzó bien movidito ya que en el primer tiempo Gimnasia se puso en ventaja a través de un gol de Ivo Chaves. En el complemento, Germán Lesman puso el empate parcial y, a diez minutos para el cierre del encuentro, Luciano Herrera definió el marcador.El conjunto de Salta tendrá la experiencia de su lado, de cara a la final del Reducido. Es que se encuentra siendo dirigido por el Yagui Forestello y, en el equipo, cuenta con varios jugadores con pasado en Primera, como Guido Milán, Alfredo González Bordón y Walter Busse.Por el otro, Chaco For Ever llegó al último duelo de la temporada tras vencer en los penales a Racing de Córdoba, quien venía de perder la final por el primer ascenso con Deportivo Madryn. Enzo Bruno puso en ventaja al team chaqueño, mientras que Diego Jara metió la igualdad para los cordobeses. Y desde los 12 pasos, el Albinegro tuvo mayor puntería.