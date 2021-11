Boca ante Newell's, hoy

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Las intensas lluvias que afectaron el campo de juego de la Bombonera obligaron al árbitro Patricio Loustau a postergar para hoy el partido que Boca y Newell´s iban a disputar esta noche por la vigésima tercera fecha de la Liga Profesional.

Loustau había decidido primero demorar el inicio del encuentro -pautado para las 21:30- esperando una mejora de las condiciones climáticas, pero tras recorrer la cancha junto a sus colaboradores resolvió que no estaban dadas las condiciones para disputarlo.

Los dirigentes de ambos equipos fueron notificados por la LPF que el encuentro se disputará este lunes en el mismo escenario desde las 19:15.

En ese horario también está programado el partido entre Racing y Lanús a jugarse en el Estadio Presidente Perón, en Avellaneda, pero por el momento no se informó si ese encuentro sufrirá alguna modificación.



ESTE LUNES. 17 hs. Unión vs Atlético Tucumán, 19.15 hs. Racing vs Lanús, 21.30 hs. Platense vs Huracán, 21.30 hs. Boca vs Newell's, 21.30 hs. Central Córdoba vs Arsenal. MAÑANA. 17 hs. San Lorenzo vs Sarmiento, 21.30 hs. Banfield vs Independiente.