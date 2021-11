Las nuevas alianzas y las internas antes del 2023

Por Mayra García

La disputa rumbo a las elecciones presidenciales de 2023 ya se largó. Incluso, comenzó antes de que finalizara el proceso electoral de este año, para renovar la mitad de la Cámara baja y un tercio del Senado.En ese camino, la parada obligada y que deberán cruzar los principales frentes electorales será la conformación de nuevas alianzas. Tanto el oficialismo como la oposición tienen el desafío de ampliar sus espacios, aunque para ninguno será una tarea fácil.Si quiere volver al Gobierno nacional en 2023, Juntos por el Cambio tiene en claro que ampliar la base de votantes es un pilar clave. Nada garantiza que esta victoria en la mayoría de las provincias del país se repita en comicios presidenciales. Por eso, la idea que comparten los principales referentes del frente opositor es establecer nuevas alianzas que le permitan sumar adhesiones.Pero ese punto de acuerdo es también por estas horas el principal foco de conflictos. ¿Hacia dónde irán finalmente los esfuerzos de alianzas de parte de Juntos por el Cambio? ¿Seguirán sumando alianzas del progresismo o apuntarán a amplificar la opción de derecha? Esas son algunas de las preguntas que sobrevuelan al espacio que resultó ganador de las legislativas.El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, asegura que para ganar dentro de dos años hay que salir a sumar. El mandatario de la Ciudad, que supo aglutinar en su territorio a todos los partidos de la oposición -menos a las opciones de izquierda y a los libertarios-, quiere una estrategia similar a nivel nacional."Una coalición más amplia es una condición indispensable para llegar al Gobierno. Tenemos que profundizar este camino y seguir creciendo sobre la base de la amplitud y la pluralidad, para ser una coalición cada vez más sólida", subrayó Rodríguez Larreta esta semana.Lo dijo ante integrantes de la Fundación Pensar, que se reunieron en Córdoba para hacer un análisis de la victoria electoral del 14 de noviembre. De ese mismo foro del PRO participaron el ex presidente Mauricio Macri y la titular del partido, Patricia Bullrich.Los dos coinciden con Rodríguez Larreta en que hay que ampliar el espacio, aunque apuntan a otro target de aliados. Ahí aparece la figura de Milei y el potencial que podrían tener los votantes liberales en todo el país.Es un misterio lo que puede pasar con el flamante diputado electo una vez que llegue al Congreso y empiece su camino legislativo. Si su figura puede potenciarse o desinflarse es un interrogante que desvela a Juntos por el Cambio.Esa proyección -o no- de Milei genera diferencias en el frente opositor. Macri y Bullrich lo quieren cerca, y Rodríguez Larreta, lejos. Al menos por ahora.Durante la campaña porteña el libertario fue muy crítico del jefe de Gobierno, aunque esos cruces deben tomarse como parte de un proceso electoral y, en política, todo puede resolverse si hay un objetivo común. Sin embargo, hasta este momento, la posición de Rodríguez Larreta es un "no" a Milei.El rumbo de las alianzas será materia de estudio en Juntos por el Cambio en 2022. En comicios nacionales es más difícil dejar a criterio de cada provincia qué espacios integran el frente, algo que se hizo para esta elección.En la vereda del Frente de Todos la política de alianzas también es una posibilidad, aunque el oficialismo la tiene más difícil, porque no tiene tantos lugares donde salir a pescar nuevos socios.Esa complicación -según dicen- puede ser subsanada con militancia, territorialidad y cara a cara con la gente, aunque la estrategia no sirvió para conseguir un triunfo este año, incluso, con todas las expresiones del peronismo unidas.La expectativa del Gobierno pasa por mejorar los índices económicos y que la recuperación comience a verse en los sectores más vulnerables. En Casa Rosada piden no aventurar conjeturas y esperar a 2023, para el que cada vez falta menos.* Jefa de la sección Política de la agencia Noticias Argentinas (NA)