“La comunidad debe entender que es importante que todos nos vacunemos”

La comunidad científica mundial advierte acerca de la aparición de una nueva variante del coronavirus, llamada ómicron, detectada primero en Sudáfrica, pero ahora también detectada en Europa y Asia. La misma está generando preocupación en todo el mundo debido al número de sus mutaciones, que podrían ayudar a su propagación o inclusive a evadir los anticuerpos de una infección previa o la vacunación.Este escenario mundial, una vez más le permite a nuestro país poder ver con antelación lo que puede llegar a ocurrir, permitiéndole al sistema sanitario estar preparado para afrontar una nueva ola de una pandemia que no cesa.El Dr. Diego Lanzotti, director del hospital Jaime Ferré, al ser consultado respondió: “La situación en Europa es particular, donde todas las referencias van hacia los jóvenes y no vacunados, por eso hay una gran cantidad de casos y con una mortalidad más baja que en los brotes anteriores. Siempre yo he sostenido esta idea de que lo importante es tomar esto como una situación comunitaria y apoyarnos en la solidaridad, como elemento de resolver el problema de la pandemia. Creo que la comunidad tiene que entender que es importante que todos nos vacunemos. Es importante que mantengamos las medidas de prevención que nos han servido para para tener una salud respiratoria mejor para todos y creo que por ahí es el camino”.“Creo que de esta manera tenemos la posibilidad de esquivar un nuevo brote o una nueva ola. Pensemos hoy que tenemos el 70% de los menores de 3 a 18 años vacunados, qué es un número importante; tenemos un 95% de la población adherida a la vacunación y estamos muy avanzados en la en la segunda dosis y ya colocando la tercera dosis a personal de salud”, remarcó Lanzotti.CON UNA BUENA CANTIDADDE RECURSOS HUMANOS“Hoy estamos bien de personal porque la mayoría de los refuerzos que se incorporaron por la pandemia todavía permanece en el hospital. Hay gente que ha vuelto a su localidad de origen, porque realmente fue un sacrificio grande para el personal, pero hay mucha gente que de alguna forma se ha ido incorporando a los servicios y de esta manera hoy podemos contar -sobre todo en las áreas de laboratorio, kinesiología, enfermería y médico-, con personal adicional que nos está sirviendo para cubrir la demanda retrasada que teníamos”, comentó el director.El Dr. Lanzotti, dijo que “actualmente contamos con un hospital más equipado; gracias a la pandemia hemos podido avanzar en las patologías respiratorias fundamentalmente. Hoy se están realizando estudios que no se hacían en el hospital: se están realizando espirometrías; se están realizando estudios holter; ergometrías; estudios de presurometría. Próximamente volveremos a tener electroencefalogramas que no teníamos durante toda la pandemia. Son todos estudios que teníamos que derivar o a Santa Fe o ver la forma de hacerlo. También, se está en pleno proceso de instalación del nuevo endoscopio que ya está acá en el hospital, es decir, dentro de todo lo negativo de la pandemia, el hospital ha crecido en prestaciones y lentamente se empiezan a consolidar servicios que no existían”.“Estamos haciendo un esfuerzo para que lentamente todos estos servicios se hagan y se haga lo necesario y de calidad. Estamos trabajando en eso y con la satisfacción de ver los resultados en el sistema de salud pública de la ciudad”, valoró.NUEVA TERAPIAINTENSIVA PEDIATRICA“Con la nueva Terapia Intensiva Pediátrica venimos bastante avanzados, ya tenemos casi todo dispuesto respecto de insumos y equipamiento, la verdad que falta muy poco. En cuanto a la capacitación del personal, estamos terminando las últimas capacitaciones en el hospital Alassia y ya tenemos una importante afluencia de médicos que son los que están haciendo las guardias (que ya han empezado a trabajar), porque están haciendo de apoyo en algunos casos que por ahí estamos pudiendo evitar las derivaciones. Todavía la unidad no está constituida y trabajando, pero ya se han empezado a tratar algunos pacientes y se ha evitado con un tratamiento oportuno la derivación a Santa Fe”. “Esta es la forma de empezar, de a poco y viendo cómo se comporta el plantel. Es un proyecto ambicioso y lleva su tiempo hacerlo de buena forma”, explicó.