"Siempre apoyamos la candidatura de Soro"

Desde hace algunos días, la Universidad Tecnológica Nacional cuenta con un nuevo rector. Se trata del ingeniero Rubén Soro, quien fue elegido a través de una asamblea logrando casi el 75% de los votos. Acerca del nuevo rector a nivel nacional de la UTN, Orlando Thailinger, representante de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN seccional Rafaela expresó que "el pasado 18 de noviembre se llevó a cabo la asamblea universitaria que hace la UTN cada 4 años, en donde se eligió rector para el período 2021-25. Realmente, la asamblea es bastante compleja, ya que la Universidad Tecnológica tiene 30 facultades regionales, donde se congregan en un determinado lugar. Este año se realizó en la ciudad de Córdoba, donde asisten las 30 facultades regionales, y es compleja porque es una elección única en el país, debido a que uno tiene que movilizar 435 personas como mínimo, que son los asambleístas, más otras personas que las acompañan a un determinado lugar del país donde se vota rector y vice rector. Nosotros previamente conocemos a los postulantes, se lo presenta, el postulante tiene que aceptar la candidatura y para ellos hay distintos disertantes de cada facultad, donde expresan a viva voz el apoyo a un determinado candidato. El ingeniero Rubén Soro viene trabajando de hace mucho tiempo. militó en el área estudiantil y graduados, fue secretario de rectorado y últimamente era el decano de la Facultad Regional de Córdoba. El otro postulante era el ingeniero Miguel Sosa, y el el decano de la Facultad Regional Delta".A continuación, Thailinger agregó que "luego de las presentaciones, se hace una votación, en un acto democrático muy lindo donde está todas las universidades marcadas por un determinado cartel que las ubica o las identifica y cada faculta regional está representada por los 4 claustros (alumnos, graduados, docente y no docente). En nuestro caso, y según la cantidad de carreras que tiene cada una de las universidades, Rafaela tiene 15 representantes. Nosotros siempre pensábamos que Soro iba a ser electo y eso fue lo que ocurrió, donde sacó el 74,4% de los votos con 320 votos contra 107 votos de Sosa. Como acto seguido, siempre tenemos la elección del vicerector, Para este cargo estaban nominados Haroldo Avetta, actual decano de San Nicolás, y Alejandro Carrere, que es el actual decano de la Faculta Regional de Paraná. Ante esta gran diferencia de votos, tomó la palabra el ingeniero Carrere, donde afirmó que se bajaba de la candidatura y que iba a apoyar al candidato de San Nicolás, que actualmente es vicerector y renovaría el cargo. De Rafaela fueron 7 docentes , el decano, 3 alumnos, 3 graduados y un no docente. En total había 15 representantes como consejeros directivos, que son todos los integrantes del consejo directivo de cada una de las facultades".Con respecto a la postura que tomó la sede de la UTN de nuestra ciudad, el entrevistado sostuvo que "Rafaela queda bien posicionada, porque nosotros, desde un primer momento, siempre apoyamos la candidatura del ingeniero Soro, y al nuevo año lo esperamos con muchas ansias. Somos una universidad pública gratuita y las carreras que llevamos adelante son de tipo presencial, sobre todo las de ingeniería. Con esto de la pandemia hemos adquirido otras técnicas de enseñanza y que vino todo muy de golpe. Las licenciaturas tienen la posibilidad de trabajar presencial y virtual y eso no sucede tanto con la ingeniería porque tiene muchos trabajos que necesita del contacto con ciertas cuestiones de laboratorio y una interacción entre lo teórico y lo práctico".Por último, sobre las inscripciones para el 2022 y las carreras más elegidas, Thailinger opinó que "en general tenemos una base de inscriptos, donde a veces las carreras más elegidas son, entre otras, licenciatura en organización industrial, pero ahora se ha equiparado bastante con las ingenierías, en cierta manera también ha repuntado la licenciatura en administración rural, También hay un convenio que se ha realizado con la ciudad de Ceres en donde están participando en forma virtual una determinada cantidad de alumnos. Tenemos en nuestra sede unas aulas equipadas para realizar el dictado de clases, entonces los alumnos de Rafaela y la región lo estarían haciendo presencial y los más alejados, por ejemplo los de Ceres lo estarían haciendo la misma clase en forma virtual, donde en cada determinado período tendrán que hacer un viaje a Rafaela en el mes para realizar una o dos clases presenciales sobre ciertos temas que se han desarrollado".