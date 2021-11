Ajedrecistas locales en festival internacional

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Desde el viernes 5 al domingo 7 de noviembre, la escuela de Ajedrez perteneciente a la Escuela de Artes e Idiomas de Humberto I, representada por 10 jugadores, participó del “Festival Internacional de Ajedrez” realizado en el hotel Mónaco de Villa Carlos Paz. La delegación contó con 7 jóvenes que participaron del Festival internacional Infantil y 3 jugadores mayores compitieron en el Abierto Internacional categoría Libre.El torneo contó con 214 jugadores de 22 provincias argentinas, participantes de Bolivia y 1 jugador de Holanda.Por lo tanto, los resultados obtenidos por jugadores humbertinos es la siguiente:Emma Wendler Flores: 2° puesto en categoría Femenina. 1° puesto femenino Jazmín Donda, Rio Grande, Tierra del Fuego. Campeón de la categoría Dicola Valentino, Rio Cuarto, Córdoba, sub campeón Rojas Lautaro de Tucumán9° Augusto Manías Bonzi; 14° Bautista Usprung; 15° Jairo Niehof y 17° Máximo Manías Bonzi. Campeón de la categoría Gaite Karen, Salta, sub campeón Rojas Patricio de San Pedro, Jujuy.5 ° Miguel Rolfo y 6° Joan Sperani Flores. Campeón de la categoría Gutiérrez Francisco, Rio Cuarto, Córdoba, sub campeón Quiro Díaz Alejandro Nahuel Club Atlético Banfield, Buenos Aires.Capovila Valentina (3° mejor dama). Julio Carrel y Miguel Carrel. Campeón de la categoría Marson Juan Miguel, sub campeón Tobares Leandro.En el Open Libre cabe destacar la participación de jugadores no videntes. Miguel tuvo la oportunidad de jugar con uno de ellos, los cuales utilizan un tablero adaptado y un sistema de grabación de jugadas. Esto también fue una experiencia novedosa en el torno.Vale señalar que la delegación de humbertinos estuvo encabezada por el profesor y árbitro FIDE Lisandro Ercole, quien en la oportunidad fue el Director del Festival Infantil que hicimos referencia oportunamente.