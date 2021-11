Se estrena el documental: "2001 el año del corralito"

A 20 años del hecho, llega a la pantalla del canal History el documental "2001, el año del corralito", con la voz en off de Ricardo Darín, quien dará cuerpo y forma al material que recopila la peor crisis económica que vivió el país. El largometraje será estrenado el 1º de diciembre en la plataforma On Demand del canal, (History play), y el 5 de diciembre a las 21:00 será transmitido por el canal History.A pocos días de su lanzamiento, Darín participó de una breve conferencia de prensa donde explicó a medios de otros países cómo fue que se vivió este trágico hecho en nuestro país y cómo lo afectó personalmente este atropello económico que marcó a tantos argentinos."Es doloroso recordar, pero mucho más doloroso es no tener memoria, porque el dolor de no tener memoria afecta al presente y al futuro, a nuestros hijos y nietos, a todas las sociedades”, aseguró el actor en una conferencia de prensa virtual."La experiencia que atravesó argentina en todo su conjunto, a partir de lo que ocurrió en esa fecha, ojalá nos pueda servir hacia adelante para intentar no pasar por los mismos lugares, no cometer los mismos errores a pesar de que no es el pueblo quien los cometió", continuó.Luego relató cómo le llegó la propuesta: "Cuando fui citado para para hacer la narración de este documental me pareció de alguna forma lógico que me convocaran a mí, cosa que agradezco, básicamente porque después de haber hecho los 20 años de History y haber atravesado la experiencia de 'La Odisea de los Giles', apareció un poco como un personaje factible para hacer la narración de este documental".Seguidamente se refirió a cómo lo afectó personalmente este hecho: "Cuando yo digo que no me tocó personalmente, estoy apelando al entendimiento de los demás. Por supuesto que me tocó. Lo que ocurrió conmigo es que yo no quedé apresado, yo no tenía una cantidad de dinero en ningún banco y por consiguiente no tuve nada que reclamar"."Pero sí le pasó a mi madre y de no haber sido por la existencia de mi hermana y la mía, ella lo hubiese pasado mucho peor. Te voy a sintetizar el dolor que atravesó ella con una pequeña anécdota. Mi madre murió hace tres años. Hasta el último de sus días, ella estuvo todo el tiempo preguntándome si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero que había perdido en un banco", agregó."Cuando faltaban dos meses para que se produjera su muerte, ella estaba muy deteriorada, físicamente estaba realmente muy mal, el desenlace se avecinaba y todo nos hacía suponer que iba a ser ineludible. Y por esas cosas extrañas que tiene la vida, con Florencia, mi mujer, un día que la fuimos a visitar decidimos mentirle. Teniendo en cuenta que probablemente fueran los últimos días de su vida, mentí descaradamente, solo para intentar tranquilizar un poco su alma, porque ella estaba realmente muy preocupada", reveló.Siguiendo el mismo hilo, cerró: "Siempre estuvo muy angustiada por haberse sentido robada, estafada, atropellada, humillada y le dije que todo lo tenía en manos de unos abogados y que me habían dado esperanza de que eso se podía solucionar. Si hubieras visto el brillo de sus ojos en el momento que yo le dije eso, entenderías hasta qué punto, creo yo, esa fue una mentira piadosa y que le vino bien".La producción de History cuenta con testimonios de personajes que fueron parte clave del llamado "corralito", entre los que se encuentra el político argentino Domingo Cavallo.