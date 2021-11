Se estrenó “WTF! Con la música a otra parte”

BUENOS AIRES, 28 (NA). - “WTF! Con la música a otra parte” la serie de solo ocho capítulos creada y escrita por el productor argentino Sebastián Mellino, se acaba de estrenar por la plataforma Flow y se posicionó entre las más vistas por los argentinos.Siete adolescentes con personalidades bien definidas entrelazan sus vidas mientras comparten el mismo entorno en la participación de un Reality. Diversidad sexual, ilusiones rotas, inspiración en base a los propios traumas y problemas con la autoridad son algunos de los tantos conflictos que se presentan en la serie y funcionan como punto en común del grupo adolescente que comparte el mismo sueño: Cantar, superarse y triunfar.Luly Drozdek interpreta a ”Maca”, quien en la serie, está a cargo del casting y es parte del jurado. En una entrevista con Teleshow profundizó sobre los aspectos que analiza su personaje. “Ves la chica que sueña con cantar pero su familia no la apoya; al chico de cuna de oro que le parece todo más fácil. Y también se ve una era muy particular, donde todo es aceptable y hay una generación que no acepta a la nueva: se habla en este sentido de la modernidad de los adolescentes” afirma la actriz.El director de la serie, que además de ser productor y compositor, formó parte del jurado en “Cantando por un Sueño” también “Soñando por Cantar” y realizó las producciones de "Soy Luna" y "Violetta", analizó el aspecto musical de la serie e indicó que: "Si bien apunta a un público de jóvenes adultos y no tan infanto juvenil como en otros proyectos, creo que lo que las audiencias esperan tiene que ver con lo que se escucha en las radios o en las listas de Spotify, con lo que está sucediendo en el mercado de la industria, y me parece que es algo que va evolucionando a medida que la música también evoluciona en sus géneros", aseguró Mellino.El elenco de "WTF!..." está compuesto con la participación de, Juan Franco Lentini, Mili Viado, Alexis Pey, Luly Drozdek, Crash, Lady Ant, Luciano Yael, Majo Chicar, Sebastián Blanco Leis, Paula Brasca, Greta Cozzolino, Mercedes Lambre, Juanba Herrera y Nicolás Domini, entre más.