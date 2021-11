Con Sportivo campeón del Clausura, se viene la definición del Absoluto A

El fútbol de Liga Rafaelina vive días de definiciones y luego de la final jugada el viernes por la noche en un colmado estadio Germán Soltermam, entre Sportivo Norte y Ferrocarril del Estado, con victoria y título para el Negro, se vendrán las semifinales Absolutas, buscando a los dos equipos que jugarán la finalísima por el título de campeón 2021 de la Primera A, inscribiendo su nombre en la Copa Challenger Américo ‘Lito’ Maina., a un solo partido. Si al cabo del tiempo reglamentario terminan igualados, habrá penales.El campeón del Apertura, 9 de Julio, se medirá con Argentino Quilmes, el tercero de la sumatoria general, en el estadio Germán Soltermam; mientras que Sportivo Norte, reciente campeón del Clausura, recibirá en Barranquitas al Deportivo Libertad de Sunchales, cuarto en la acumulada.Los ganadores de dichos encuentros pasarán a la final donde ahí si será a partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para los campeones (el 9 y Sportivo), quienes tendrán la posibilidad de elegir la localía si se enfrentan con alguno de los clasificados por sumatoria. Si en la final se enfrentan el “León” y el “Negro”, se sorteará la cancha. Lo mismo si avanzan a la final el “Cervecero” y los “Tigres”.Si al final de los dos partidos hay igualdad en puntos y goles, la definición será por penales.La final del torneo Clausura de División Reserva en la Primera A liguista fue para Ben Hur, que derrotó 3-2 en los penales a Atlético de Rafaela (tras igualar 0 a 0). Ahora, es tiempo de definir el campeón Absoluto.La Crema, campeón del Apertura, estará recibiendo al Deportivo Libertad, elenco mejor ubicado en la sumatoria; mientras que la otra semi la disputarán la BH (reciente campeón del Clausura) y Deportivo Ramona, segundo mejor ubicado de la general.9 de Julio vs Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs Deportivo Libertad.Atlético de Rafaela vs Deportivo Libertad, Ben Hur vs Deportivo Ramona.