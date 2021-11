Liga Provincial: Unión, uno de los invictos

La cuarta fecha de la Liga Provincial de Santa Fe trajo una fecha muy emotiva, en la que Almagro de Esperanza, Gimnasia de Santa Fe, Olimpia de Venado Tuerto y Unión de Sunchales lograron extender su racha invicta a cuatro juegos consecutivos, en lo que compete a las Zonas B y C, donde intervienen Ben Hur y el Bicho Verde, respectivamente.En el grupo B no aflojan los líderes Olimpia y Gimnasia, que ganaron en la fecha previa a su duelo mano a mano.Los de los capitalinos es cosa seria, porque además de jugar un gran básquet acumulan 29 triunfos seguidos y ninguna derrota en la temporada, incluidas estas primeras cuatro fechas de la Liga Provincial. En esta ocasión el elenco que los sufrió fue Atlético Sastre. Los de Dorfman se impusieron por 86 a 58 con el trabajo superlativo de Tomás Botta, quien anotó 41 puntos.Por su parte, Olimpia también tiene marca de 4-0 pero lo logró en ajustada victoria en choque de elencos de la Venadense ante Firmat Football. Fue 76 a 74 para los dirigidos por Marcelo Duffy. En la víspera habíamos informado de la derrota de Ben Hur ante Trebolense como visitante por 68 a 58.Olimpia y Gimnasia tienen récord de 4-0, seguidos de Trebolense (2-2), Firmat (1-3) y Ben Hur (1-3), mientras que Atlético Sastre (0-4 y próximo rival de los rafaelinos) no pudo ganar todavía.En la zona C Unión de Sunchales y Almagro de Esperanza extienden su dominio y en la última fecha de la primera rueda se enfrentarán. Almagro pasó una buena prueba ante el siempre complicado Brown de San Vicente al ganarle por 95 a 72 con 17 de Matías Felcaro y Manuel Porporatto. En el Verde hizo 19 el rafaelino Juan Bertero, y 15 Manuel Dalmazzo, que también llegó de Atlético a préstamo.Unión, en tanto, ganó en Carlos Pellegrini ante Americano por 80 a 68 con un gran segundo tiempo apoyado en los 18 puntos de Facundo Marcos. El otro juego del grupo arrojó victoria visitante de Atenas de Venado Tuerto en Firmat ante Argentino por 74 a 72.La zona C tiene como líderes a Unión (4-0) y Almagro (4-0), mientras que Brown tiene marca de 2-2, Americano lo sigue con 1-3 al igual que Atenas (1-3), en tanto que Argentino (0-4) todavía no pudo ganar.LO QUE VIENELa fecha 5 será el 3 de diciembre:, Gimnasia vs. Olimpia; Firmat vs. Trebolense y Ben Hur vs. Atlético Sastre.Brown vs. Argentino; Atenas vs. Americano y Unión de Sunchales vs. Almagro.LIGA ARGENTINADesde las 20:00, en el “Hogar de los Tigres”, Libertad de Sunchales disputará la última fecha de la primera fase de la Liga Argentina. Los Tigres intentarán superar al “Sabalero” por primera vez en la temporada. Libertad hasta aquí registra cinco victorias y ocho derrotas, y reciben a Colón de Santa Fe que por ahora tiene récord positivo, con siete triunfos en trece presentaciones.