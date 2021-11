WTCR: Girolami tercero

Con condiciones meteorológicas adversas, ante una fuerte lluvia en Sochi, los autos del Mundial de Turismo afrontaron la última clasificación de la temporada 2021 y allí el mejor fue el francés Yvan Muller, quien a bordo del Lynk & Co marcó la "pole" en 2m29s624 en la pista de 5.848 metros, promediando 140,705 Km/h., y superando por 348 milésimas al español Mikel Azcona (Cupra) y por 445/1000 al cordobés Néstor Girolami, a bordo del Honda Civic Type R.En la cuarta posición quedó Nathanaël Berthon (Audi), seguido por Yann Ehrlacher (Lynk & Co), quien pretende repetir el título del año pasado este fin de semana en el trazado ruso, y consiguiendo sumar en esta instancia un punto.Esteban Guerrieri, en tanto, quedó ubicado en el sexto puesto y no pudo ingresar a la decisiva ronda clasificatoria, con el otro Honda de Münnich Motorsport. El piloto de Buenos Aires es uno de los aspirantes a la corona que ostenta el francés Ehrlacher, e intentará sumar por delante de él para acortar las diferencias en el certamen, ahora de 37 unidades.Por su parte, el uruguayo Santiago Urrutia (Lynk & Co), quedó 11° en el ordenamiento general.Este domingo, a la hora 6.15 de Argentina se disputará la Carrera 1, sobre 9 vueltas, y posteriormente, la Carrera 2, a las 8.15, sobre 11 giros.