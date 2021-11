Gonzalo Zbrun, ganador y nuevo líder del Play Off

Gonzalo Zbrun, el actual campeón, se quedó en definitiva con la victoria en la tercera fecha del Play Off, que el Midgets del Litoral llevó a cabo el pasado fin de semana en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila, en el marco del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" - Copa ”Forni Sport".

Vale la pena recordar que la competencia final había sido ganada por Ezequiel García, quien posteriormente fue excluido al no superar la verificación técnica al constatarse una irregularidad en el carburador de su máquina.

Ese trámite se realizó en el Predio Deportivo Motor "Octavio Bessone", propiedad de la Asociación Midgets el Litoral, por lo que, tras conocerse la resolución, el ordenamiento de la prueba que cerró la actividad quedó en suspenso, a raíz de la apelación que presentó el piloto de Altos de Chipión.

García lo hizo ante la Federación de Asociaciones de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafesino, con sede en la capital de nuestra provincia, que desestimó la misma y ratificó el informe elevado por el responsable técnico.

Posteriormente, el piloto evaluó la posibilidad de apelar ante la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, pero en definitiva renunció a ese derecho, que reglamentariamente le asistía, según expresa el comunicado referido al informe técnico, en el que se deja constancia que el elemento no se encontraba dentro de los parámetros reglamentarios.

En ese punto es necesario señalar que ya se había confeccionado la documentación requerida y efectuado el correspondiente precintado al efecto de remitirlos a la entidad superior, pero finalmente eso no ocurrió.

Tras confirmarse su exclusión, el triunfo quedó en poder de Gonzalo Zbrun, quien recuperó el primer lugar en el Play Off y se perfila como uno de los máximos candidatos a revalidar el número 1 en esta temporada 2020/2021, que culminará el próximo 4 de diciembre, en el mismo escenario de la AML.

La clasificación de la final, considerando las exclusiones de Ezequiel y Mariano García (terminó quinto, pero no apeló), quedó ordenada de la siguiente manera: 1° Gonzalo Zbrun; 2° Javier Penezone; 3° Germán Borgnino; 4° Eugenio Mautino; 5° Adriel Viano; 6° Federico Maletto; 7° Matías Franco; 8° José Kunz; 9° Jorge Walker; 10° Hernán Filippi; 11° Cristian Molardo; 12° Nicolás Scandalo; 13° Emiliano Torassa y 14° Leandro Giraudo.



LAS POSICIONES

De acuerdo con el informe que suministró la Asociación Midgets del Litoral, así quedaron las posiciones: Gonzalo Zbrun (**), como ya quedó señalado, es el nuevo líder del Play Off, con 151 puntos; Eugenio Mautino es su escolta con 145; Hernán Filippi (****) tiene 144; Federico Maletto (*) 126; Matías Franco 122; Javier Penezone 119; Matías Audino 106; Ezequiel García 103; Nicolás Scandalo 98; Martín Ferrari 95; Jorge Walker 92; Néstor Bosio (*) 89; Marcos García 78; Cristian Molardo (*) 76; Hernán Calvi 74 y Leandro Giraudo 67.

(*): Pilotos que ganaron en el actual certamen y que hasta el momento están habilitados a luchar por el título.