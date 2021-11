Finales juveniles

Este sábado 27 y domingo 28 de noviembre se disputarán en el Monumental de Atlético de Rafaela las Finales del Campeonato de Juveniles de Primera Nacional, que en esta oportunidad no contarán con equipos del anfitrión. La entrada será libre y gratuita.Este es el detalle de los horarios de los partidos, categorías y equipos:, 17 hs. QUINTA: Temperley vs Belgrano (Córdoba), 19 hs. NOVENA: Tigre vs. Gimnasia y Esgrima (Mendoza) y 21 hs. CUARTA: Belgrano (Córdoba) vs Quilmes.a las 17 hs. SÉPTIMA: Belgrano (Córdoba) vs Ferro; 19 hs. OCTAVA: Ferro vs Belgrano (Córdoba) y 21 hs. SEXTA: Independiente Rivadavia (Mendoza) vs Ferro.