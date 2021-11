Ben Hur perdió ante Trebolense

Se disputó este viernes la cuarta fecha de la Liga Provincial de Básquetbol y Ben Hur sufrió su tercera derrota en cuatro presentaciones en la Zona B. Fue en El Trébol, ante Trebolense, por 68 a 58. Los parciales fueron todos favorables al dueño de casa: 13-9, 39-23 y 53-46.En la BH el principal anotador fue Lautaro Marconetto con 17 puntos, mientras que Pablo Ferrario anotó 13. Gonzalo Flores fue el más efectivo de Trebolense con 14.En tanto, Unión de Sunchales se impuso en Carlos Pellegrini frente a Americano por 80 a 68 y sigue liderando invicto la Zona C.CUADRANGULAR U13Este fin de semana, en Rosario, los cuatro mejores equipos de básquet de la provincial disputarán el Final Four para la Categoría U13 masculino. La BH llega a la instancia final con un récord de seis victorias y una derrota.Este será el cronograma de partidos:- sábado 19hs: Sportsmen Unidos de Rosario (local) vs San Lorenzo de Tostado.- sábado 21hs: Ben Hur vs Unión de Sunchales.Tercer puesto, domingo 14:30hs. Final, domingo 16:30hs.