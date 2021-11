Allanaron Ministerio de Seguridad en una investigación por espionaje

Personal del Organismo de Investigaciones allanó ayer oficinas del Ministerio de Seguridad de la Provincia, tanto en Rosario como en Santa Fe, en una causa en la que se investiga un espionaje ilegal ordenado desde esa cartera durante la gestión de Marcelo Sain.

El allanamiento en Rosario se realizó en las oficinas ubicadas en la sede local de Gobernación, en la ex-Jefatura de Policía.

De acuerdo a lo informados por La Capital, se buscó documentación y, según trascendió, le secuestraron celulares a funcionarios políticos de la gestión Sain que continúan trabajando actualmente bajo la tutela del actual ministro, Jorge Lagna, entre ellos el viceministro Germán Montenegro, hombre de la más estrecha confianza del ahora asesor de Aníbal Fernández.



MALVERSACIÓN

DE FONDOS

Sain podría ser acusado de malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

Y habría al menos otros dos funcionarios a los que les secuestraron los celulares.

La causa sería por realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias.



INVESTIGADORES

La investigación es llevada adelante por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

Enterado de la situación, se presentó en la cartera de Seguridad el ministro Lagna, que no estaría investigado en la causa.

Sí, en cambio, están bajo la lupa los funcionarios porteños que llegaron con Sain, entre ellos el viceministro Montenegro, sobre quienes había rumores de renuncia inminente.

Fuentes judiciales explicaron que buscaban documentación vinculada a una central de información y a investigaciones junto a teléfonos celulares de funcionarios, algunos de ellos de alto rango, computadoras y dispositivos de almacenamiento.



SE ADELANTÓ

Trascendió que estaban previstos para la semana que viene, pero los operativos debieron apurarse ante la versión de que se estaba destruyendo evidencia.

"Estuvieron rompiendo papeles toda la noche", dijeron fuentes vinculadas al Ministerio.



TEMBLADERAL

POLÍTICO

Los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en Santa Fe, en busca de evidencias sobre espionaje ilegal ordenado por el exministro Marcelo Sain a dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros, generó un verdadero tembladeral político en la Provincia.

Y todo indica que precipitará las renuncias de los funcionarios porteños que llegaron con el ahora asesor de Aníbal Fernández, y seguían trabajando en la cartera que ahora conduce Jorge Lagna.

"Hay carpetas pero no escuchas", fue la frase de una fuente del Gobierno provincial, que buscó así diferenciar el caso de otras situaciones de espionaje, como las que sufrieron los familiares de los muertos del ARA San Juan por las cuales ahora está investigado el expresidente Mauricio Macri.



"CARPETAZOS"

El matiz incluye una admisión: Sain realmente acumulaba información sensible sobre distintas personalidades de la provincia, presumiblemente para realizar eventuales "carpetazos".

El exministro "hacía una ficha de cada persona con la que trataba o tenía algún cruce", agregó otra fuente que transitó los pasillos de la cartera de Seguridad.

Muchos de esos archivos se nutrían de información que fue comprada en bases de datos a través de la utilización de fondos reservados asignados al propio Ministerio de Seguridad. "Es una barbaridad", admitieron desde el gobierno provincial.

Fuentes de la investigación explicaron que por esta razón uno de los delitos atribuibles a los funcionarios involucrados sería malversación de fondos públicos.



UN CELULAR

Uno de los celulares secuestrados en el allanamiento es el del viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, hombre de estrecha confianza de Sain.

Y al menos otros dos funcionarios se les quitó también sus aparatos. Todos ellos protagonizaban una feroz interna con el ministro Lagna, por lo cual se especulaba con una próxima renuncia que ahora es casi un hecho consumado.