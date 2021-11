¿El "insomnio perruno" te impide dormir bien?

Por Tara Parker-Pope*



Todas las noches, alrededor de las 2:00 a. m., mi compañera me despierta porque tiene sed y necesita ir al baño. Por fortuna, ella no tiene problemas para volver a dormir. Lo sé porque después de este ritual nocturno, a menudo estoy completamente despierta, escuchando sus suaves ronquidos.

A estas alturas, es posible que te hayas dado cuenta de que mi compañera de cama es un perro. Como muchos perros en todo el mundo, Maddie, una Shih Tzu de 13 años, comparte su cama con un ser humano.

Varios estudios señalan que aproximadamente la mitad de todos los dueños de mascotas permiten que duerman en sus camas. Aunque los estudios científicos han demostrado que las mascotas son buenas de muchas maneras, las investigaciones sobre los efectos de permitir que duerman con nosotros son más limitadas.

Un pequeño estudio de la Clínica Mayo con 40 adultos utilizó monitores corporales de humanos y perros para medir si tener una mascota en el dormitorio o en la cama tenía algún efecto en la calidad del sueño. Los investigadores midieron la eficiencia del sueño, que compara cuántos minutos duermes realmente después de acostarte. (El reloj no se pone en marcha hasta que cierra los ojos por la noche; quedarse despierto leyendo un libro no cuenta).

Todo el mundo tiene periodos breves en los que se despierta durante la noche, pero a menudo ni siquiera se da cuenta. De manera ideal, debes permanecer dormido aproximadamente el 85 por ciento del tiempo que estás en la cama. En el estudio de Mayo, la eficiencia del sueño de las personas que dormían con perros en la habitación estaba cerca de eso, alrededor del 83 por ciento. Si un perro dormía en la cama, la eficiencia del sueño se redujo a alrededor del 80 por ciento, lo cual es menos que ideal, pero tampoco está mal. Aunque la diferencia fue estadísticamente significativa, se traduce en aproximadamente 14 minutos de pérdida de sueño para las personas que duermen con su mascota en comparación con las que tenían a su perro en la misma habitación.

Los autores del estudio señalaron que la eficiencia del sueño del perro “no se vio afectada por su ubicación”. Y los dispositivos de monitoreo detectaron que los perros disfrutaban de aproximadamente dos minutos de tiempo de juego cada noche.

Cuando un perro se acostumbra a dormir en la cama con un ser humano, puede ser un hábito difícil de romper, dijo Alexandra Horowitz, profesora de Barnard College y autora del libro Inside of a Dog: What Dogs See, Smell and Know.

“Si los dejas dormir contigo, querrán hacerlo siempre porque es un buen lugar para dormir”, dijo Horowitz. “Sería muy difícil no dejarlos”.

Pero permitir que la mascota duerma en la cama solo es un problema si le causa angustia, dijo Horowitz. Aunque algunas personas creen que dejar un perro en su cama podría provocar problemas de comportamiento en la mascota, no hay evidencia de que eso suceda, dijo. De hecho, podría generar un vínculo más fuerte con la mascota.

“Creo que eso surgió de la idea de que los perros deberían estar separados de las mejores partes de la casa, no deberían estar en la cocina, el comedor, en el sofá o en la cama”, dijo Horowitz. “Por alguna razón, existe la sensación de que tenemos que mantener nuestro dominio sobre ellos teniendo plena posesión de esos sectores. Suena ridículo porque es ridículo”.

Horowitz dijo que cuando sus perros, Finnegan, un labrador mixto, y Upton, una mezcla de gran danés y sabueso, comenzaron a abarrotar la cama, la solución no fue echarlos, sino “expandir el tamaño de nuestra cama”.

“Están envejeciendo, así que ya no pueden saltar a la cama”, dijo. “De hecho, tenemos que subirlos a la cama. Pero es el mejor lugar. Es un lugar cómodo. Es donde estamos”.

Horowitz recientemente consiguió un nuevo cachorro, una mezcla de Schnauzer y perro pastor llamado Quiddity, que duerme con su hijo. Dijo que si alguien tenía problemas para dormir debido a un perro, debería tratar de encontrar otro lugar acogedor para que la mascota disfrute. “No tienen que dormir en tu cama”, dijo. “Encuentra otro lugar acogedor, o tal vez quieran dormir con tu hijo”.

Una pregunta que el estudio de la Clínica Mayo no abordó fue cómo cambia el sueño de los dueños si el perro se levanta de la cama. En algunas ocasiones, mi perra Maddie ha optado por dormir en otro lugar, y me despierto preguntándome dónde está. Cuando eso sucede, voy a buscarla y la llevo de vuelta a la cama.

Cuando Jamie Contreras y su esposo, una pareja que vive cerca de Portland, Oregón, consiguieron a Cooper, un cachorro mestizo de bulldog, planearon que durmiera en una jaula junto a la cama. Pero pronto, el perro dejó claro que quería estar en la cama. A medida que crecía fue evidente que no había suficiente espacio para todos, por lo que la pareja compró una cama king.

Ahora, casi 12 años después, la rutina nocturna del perro de 38 kilos incluye dormir bajo las sábanas entre Contreras y su esposo. A menudo, el perro se duerme sobre las mantas, lo que aprieta a la pareja que está debajo. A veces, Cooper corre y patea en sus sueños.

“Es un perro grande y se mueve mucho”, dijo Contreras. “Pero me gusta tenerlo ahí. Es un consuelo. Cuando viajamos, es difícil dormir sin él. Tiene inconvenientes y ocasionalmente te despierta, pero los beneficios superan eso. No me gustaría dormir de otra manera”.



(*) Tara Parker-Pope es columnista de salud, comportamiento y relaciones. Es la editora fundadora de Well, el galardonado sitio de salud para el consumidor del Times. Nota publicada por The New York Times.