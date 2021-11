Norma Fenoglio presentó "Tiempos de pandemia"

En la noche de ayer, la rafaelina Norma Fenoglio presentó la muestra "Tiempos de pandemia" en el auditorio de la Fundación "Espacios de Aprendizaje y Capacitación", una exhibición en la que se expusieron una gran cantidad de barbijos intervenidos, los cuales fueron vendidos.

La idea de esta muestra surgió en enero de este año, luego del fallecimiento del reconocido coleccionista de la ciudad Juan Carlos Deambroggio, a la que más tarde se sumó Marta Berra, la docente y creadora de la Fundación "Espacios de Aprendizaje y Capacitación". "Con Juan Carlos me tomó la rebeldía, el enojo, y Marta me llevó más a lo positivo y alegre que era ella y le impuse otro ritmo", comenzó explicando Norma.

En esa misma línea, aseguró que "los barbijos son un homenaje a ellos dos y a tantos otros que perdimos en este año en el cual algunos murieron por covid y otros en soledad por las normas del covid, que es el caso de Marta, quien se fue casi sola y no recibió los homenajes que hubiera debido recibir porque estaba el protocolo del covid vigente".

Cada uno de los tapabocas representa algo diferente, pero todos relacionados a lo que Norma sintió en este último tiempo. "Hay algunos que tienen que ver con la rebeldía de decir ‘los animales quedaron libres, las aguas se limpiaron, porque los humanos estaban dentro. Entonces, replantémonos lo que estábamos haciendo con nuestro planeta’. Otros tienen que ver con eso que se desató de denuncia al vecino, espíe. Hay uno que son los ojos que te miran y te espían para ver si estás en infracción te denuncio. Otros tienen que ver con las fiestas que no se pudieron hacer: las graduaciones, fiestas de 15, los casamientos. Plantean distintos temas referidos todos a lo que yo sentí cautiva del covid", describió.

El primero que realizó por la muerte de Juan Carlos fue uno "más convencional" con flores, "porque las flores son algo que utilizamos en la muerte y en la vida. Después ya casi al final le puse unos dorados como diciendo 'me resigno y lo pongo a la vida'".

Con respecto al proceso detrás de los barbijos intervenidos, Norma explicó: "Yo lo que hago es el barbijo en tela blanca y después a eso le voy agregando cosas que recorto, que bordo, que pinto. Los hice a todos sola". Durante la transformación de los tapabocas, Fenoglio pasó "del enojo a la aceptación, a volverme a enojar. Te enojás con vos misma y con todos, porque creo que estamos saliendo de una pandemia de la que no aprendimos nada".

"Un día será recuerdo. Lo vivido tendrá matices. Dolor. Tristeza. Miedo. Soledad. Pérdida. Ausencia. Cuando solo sea un recuerdo -no sé cuándo- quiero que rescatemos la sonrisa de los que partieron, sus luchas, sus pasiones. Las horas compartidas. Qué recuperemos lo que teníamos. Alegría. Color. Reunión. Abrazos. Por eso el brillo y el desenfado. Norma Fenoglio. Dedicado a Marta y Juan Carlos. 2021. Segundo año de pandemia", expone el texto que escribió Norma para acompañar esta exhibición.

Anoche, los asistentes que compraron tarjetas recibieron un barbijo al azar, dependiendo del número que obtuvieron en la tarjeta. A su vez, en el evento estuvieron presentes estudiantes de Artes Visuales del Instituto y Abel Monasterolo, "especialista en Arte Contemporáneo, artista, director del Museo de Santa Fe, profesor de la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani", quien habló sobre "arte contemporáneo y el objeto en el arte contemporáneo". Él, además, fue quien la motivó a exponer los barbijos.

"Esto, dentro de esa expectativa de lo contemporáneo, es un objeto cotidiano transformado por medios visuales", destacó Norma, quien donó los barbijos a la Fundación "para que los recursos que se obtengan, que fueron importantes, se vuelquen a la educación, que es el objetivo de la Fundación".



En palabras de Norma Fenoglio:

"Marta Berra: Idealista. Luchadora. Mecenas de la vida. La educación y la asistencia social fueron el eje principal de sus acciones. Los desprotegidos sus protegidos. La Fundación Espacios de Aprendizaje y Capacitación el instrumento para concretar sus desvelos".

"Juan Carlos Deambroggio. Soñador. Luchador. Mecenas de idealistas. Los artistas visuales y los hechos culturales constituyeron el territorio elegido para volcar sus esfuerzos solidarios. AHRUS el espacio donde concretó sus sueños".