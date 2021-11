Sin casos y sin activos en Sunchales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - La Municipalidad local, en el atardecer de la víspera difundió su reporte epidemiológico.

Informe que indica que no se produjeron nuevos contagios por Covid-19 y tampoco no existe ningún positivo activo.

Las personas que se recuperaron ascienden a 4427 y no hay internados en el SAMCo. Hospital "Dr. Almicar Gorosito".

Los fallecidos son 74.