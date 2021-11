El nuevo Código Urbano se votaría en la sesión del 9 de diciembre

Este viernes por la mañana, los concejales mantuvieron una reunión con integrantes de Colegios de Profesionales y Cámara de la Construcción, en virtud de escuchar las opiniones de este sector en torno al proyecto de modificación del actual Código Urbano de Rafaela. Estuvieron presentes, el Ing. Marco Boidi, el Arq. Rubén Manero y el Arq. Hernán Burlot.

La semana pasada, los ediles habían recibido en la sala de comisiones, al secretario de Desarrollo Urbano Diego Martino e integrantes del área técnica, donde especificaron los puntos en los que habían logrado acercar posiciones con los Colegios de Profesionales y Cámara de la Construcción y aquellos que consideraban difícil de consensuar, con lo cual dejaron en el terreno del Órgano Legislativo, la responsabilidad de encontrar el equilibrio y poder avanzar después de muchísimos años con la modificación del Código Urbano.

Luego del encuentro de ayer, el presidente del Concejo, Germán Bottero, indicó que entendiendo que hay que analizar y modificar la redacción del proyecto original, la votación de esta importante Ordenanza se daría en la última sesión ordinaria, que se concretará el jueves 9 de diciembre.

“Los planteos ya los conocíamos porque los habían entregado con anterioridad. Estamos hablando de algunas diferencias que hay respecto a la modificación del actual Código Urbano que rige las construcciones en la ciudad de Rafaela, puntualmente uno siempre hace referencia a las construcciones colectivas. Hay algunas diferencias respecto a suelos a impermeabilizar o no impermeabilizar y que hacer frente a suelos que se impermeabilizan; trabajar con sistemas de reservorios de agua para ante lluvias excesivas (que lamentablemente cada vez se producen más) el agua pueda quedar retenida y no avanzar tan rápido sobre la vía pública y generar inconvenientes”, explicó el radical.

Por otra parte contó Bottero, que desde Colegio de Profesionales y Cámara de la Construcción, tienen algunos planteos respecto al área que rodea La Catedral, un área protegida, donde se pide que se flexibilice lo vinculado a esa zona. También, hacen referencia al tema de la altura de los pisos que hoy la altura promedio está en los 3 metros y el pedido es para que pueda extenderse un poco más y de este modo ganar en espacios más grandes y con más circulación de aire.

“El Concejo va a tener que terciar y va a tener que votar respecto a cada uno de estos temas lo que crea cada concejal más conveniente. Estamos abordando un tema muy árido y difícil como es la modificación del Código Urbano, hablamos de nomenclaturas y aspectos muy técnicos, donde se puede entender el concepto, el criterio, pero es complejo describir lo que uno piensa o desea. Los Colegios de Profesionales nos van a acercar estas cuestiones que necesariamente las tendremos que ajustar con el Ejecutivo, más allá de que pueda haber desavenencias”, afirmó el presidente del Cuerpo. Y precisó. “Esperemos llegar con los tiempos en estas dos semanas que nos quedan, pensando en esta composición del Concejo Municipal”.



AÑOS DE NEGOCIACIÓN

SIN AVANCES

La modificación de la herramienta que organiza el desarrollo urbano de la ciudad, el Código Urbano de Rafaela, parece que después de mucho tiempo de aggiornará a estos tiempos y demandas. Ayer por la mañana, el Ing., Marco Boidi, en representación de la Cámara de la Construcción señaló: “Esto es parte de una larga negociación que tenemos con el municipio y que después se pasó a la instancia del Concejo; por eso desde las instituciones, Colegios de Profesionales y Cámara de la Construcción vinimos a explicarles a los concejales los puntos del proyecto de modificación en los que no estamos de acuerdo, para evitar que traben emprendimientos inmobiliarios en la ciudad”. “Se volvieron a recalcar distintos parámetros del Código que permitirían un mejor desarrollo y las justificaciones correspondientes. Lo que charlamos con los concejales, es que no se va a poder redactar un código nuevo, es decir de cero -también por los tiempos que manejan-, pero si dotar al Código actual de elementos que permitan mayor libertad para poder hacer los diseños de los edificios y que el impacto que tenga esto en la parte hídrica sea bajo usando retardadores. Además,, que permita a la ciudad emprendimientos que le aporten más movimiento; que permitan mayor vida al diversificar un poco con edificios, impulsando la actividad comercial y gastronómica”, consideró. El Ing. Boidi, dijo que “fue una buena reunión, donde sobre todo agradecemos la posibilidad que nos dieron de escucharnos y tomar en cuenta a la hora de tomar definiciones nuestros planteos. Ahora, habrá que esperar que en dos semanas se vote”, finalizó.