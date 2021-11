Pinotti pidió a Perotti que actúe en la causa por espionaje desde Seguridad

Un nuevo escándalo que afecta al Gobierno provincial se abrió en el seno del Ministerio de Seguridad tras las requisas ordenadas por dos fiscales que terminaron con el secuestro de documentación, teléfonos celulares y otros elementos de las sedes de esa cartera tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe. Simultáneamente, continuaron las renuncias de funcionarios vinculados al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien tras ser destituido de su cargo en el Ministerio Público de la Acusación santafesino fue designado asesor del Gobierno nacional.

Según publicó La Capital, las requisas estaban previstas para la semana próxima, pero debieron anticiparse ante la versión de que se estaba destruyendo evidencia. "Estuvieron rompiendo papeles toda la noche", dijeron fuentes vinculadas al ministerio. Al respecto, se secuestraron cajas de papel triturado en la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario -ver más en pág. 26-.

El diputado provincial Pablo Pinotti mostró su preocupación ante los hechos ocurridos relacionados con las requisas que llevó adelante la Justicia provincial en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, tanto en la capital provincial como en Rosario. “En plena crisis de seguridad, es realmente muy preocupante que veamos estas cuestiones, esta forma de hacer política con carpetazos y amenazas. Es urgente que el gobernador (Omar) Perotti tome cartas en el asunto. Debemos saber si estaba al tanto de lo que ocurría o si todo lo que pasaba en su propio ministerio era desconocido para él... De una u otra forma, alarma de sobremanera a los santafesinos. Tenemos que saber todos los ciudadanos lo que está ocurriendo. Esto no puede quedar impune, hay que seguir investigando hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el legislador sunchalense.

En el marco de los operativos llevados a cabo este viernes, se investiga la "realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas" que podrían haber afectado a periodistas, funcionarios, legisladores, políticos y empresarios entre otros. El viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, renunció ayer al igual que el resto de funcionarios porteños que habían desembarcado en la cartera junto a Sain, que tenían una interna abierta con el actual ministro, Jorge Lagna. Montenegro debió entregar su teléfono celular -al igual que otros dos ex funcionarios- que fue incautado por los investigadores durante el operativo en el que participaron fiscales y personal del Organismo de Investigaciones.

En tanto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su repudio "al espionaje ilegal contra periodistas santafesinos revelados durante allanamientos al Ministerio de Seguridad de esa provincia, tanto en oficinas de Rosario como de Santa Fe". "Dicho espionaje habría sido ordenado por el ex ministro Marcelo Sain, e incluyó además a legisladores, empresarios, gremialistas y funcionarios judiciales y periodistas" agregó. "Ante la noticia, renunciaron el viceministro de Seguridad Germán Montenegro y otros dos funcionarios ligados a Sain, quien ahora es asesor del Min. de Seguridad de la Nación. Las tareas de inteligencia ilegal están expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", subrayaron desde ADEPA.

En tanto, Pinotti, miembro de la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados agregó: “El gobierno de Perotti ha acumulado una serie de novedades que realmente son inadmisibles. Hay una falta de acción y de planificación sumamente preocupantes”. Renglón seguido enumeró: “la tasa de homicidios aumentó en Rosario y en la Provincia de manera alarmante, recordamos la fuga de presos de la cárcel de Piñero poniendo a la luz un desmanejo en el sistema penitenciario. Delitos extorsivos desde la cárcel, las balaceras en Rosario que continúan siendo cotidianas”. Mientras todo esto ocurría, “lo veíamos al gobernador Perotti muy ocupado con las elecciones, con las internas de su partido. Y esto trajo además sus propias consecuencias institucionales dentro del mismo gobierno”.

Si todo esto fuera poco “el ex ministro Marcelo Sain sigue dando que hablar. Fue premiado en el Gobierno Nacional del mismo partido del gobernador, en un cargo junto a Aníbal Fernández. Una verdadera vergüenza luego de lo que fue su paso por el gabinete de Perotti.”

“Decíamos meses atrás que, mientras ocurrían 17 crímenes en 10 días. Perotti seguía, en plena campaña, con anuncios generando expectativas pero que eran imposibles de cumplir. Como los 1600 nuevos efectivos en 2021, el anuncio con bombos y platillos de 560 efectivos de las Fuerzas Federales que para la provincia es muy poco. Y a esto hay que sumarle que no ejecutaron los 3000 millones que Alberto Fernández le dio al gobernador el año pasado para la emergencia en seguridad”.

El legislador agregó: “ante tamaña magnitud de los últimos hechos, es ensordecedor el silencio del intendente de Rafaela, Luis Castellano. Es llamativo no escucharlo, recordando tantos reclamos y preocupación por la seguridad en gestiones anteriores”

Pinotti finalizó: “como siempre, y viviendo una situación sumamente crítica, nos ponemos a disposición del gobernador para ayudarlo a que comience alguna vez a gobernar” cerró.

Cabe recordar que el jueves se conoció que el Gobernador Perotti habría decidido convocar para el martes o miércoles próximos a la oposición en la Legislatura santafesina y también a intendentes para evaluar la problemática de seguridad y buscar acuerdos para consensuar medidas que busquen reducir la ola de violencia en Rosario y la inseguridad en casi toda la Provincia.