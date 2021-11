Agencias de viajes contra el Gobierno y el BCRA

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) y Despegar se expresaron, a través de comunicados, en duros términos sobre la prohibición de financiar en cuotas los pasajes al exterior y servicios turísticos con tarjetas de crédito, que estableció en la jornada de ayer el Banco Central.

"Es una medida que impacta directamente sobre nuestro sector golpeando especialmente a las agencias más pequeñas", definió el comunicado de la FAEVYT, que puso de relieve la situación que los afecta: "En medio de la peor crisis que ha atravesado la industria turística en su historia de la que está siendo tan difícil salir adelante, y cuando pensábamos que ya no podía pasar nada más, nos encontramos con una decisión del Banco Central que impacta de lleno sobre las agencias de viajes y turismo".

La entidad que representa a más de 5.000 agencias de viajes argentinas mostró su preocupación y advirtió que puede ir a la justicia. "Una vez más, ante la incapacidad de generar medidas serias, las mismas decisiones de siempre tomadas de forma inconsulta y, claramente, como un parche que no hará más que perjudicar a la industria turística, motor de la economía argentina, y a los ciudadanos que quieren o deben viajar.

Asimismo indicó que "es de destacar que el 65% del valor de los servicios turísticos en el exterior se lo queda el Estado en una sola cuota, se siguen mermando las oportunidades de una industria que no hace más que poner el hombro y traccionar empleo genuino a lo largo y ancho de toda la Argentina".

Por su parte, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina -que agrupa a más del 90% de las aerolíneas nacionales y extranjeras de transporte de pasajeros y carga que operan desde y hacia el país-, emitió un duro comunicado manifestando su "desconcierto, preocupación y repudio" ante la medida informada por el BCRA y aseguraron que "nada fue consultado ni anticipado como posible con nuestra industria".

El organismo coincidió con la Federación en la dimensión de las dificultades que atraviesan y lo que esta determinación significa, al expresar que "esto es un nuevo golpe a nuestra industria, la cual aún está en etapa de recuperación de la peor crisis de la historia".



GOBIERNO

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró ayer que la disposición que prohíbe la compra en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes al exterior regirá "el tiempo que sea necesario" y pidió no "meter miedo", ya que "se puede viajar igual". Tras la medida del Banco Central que prohíbe financiar en cuotas y con tarjetas los viajes al exterior, aseguró que se trata de una disposición "momentánea" que apunta a "encarar la negociación con el FMI".

"Tenemos que avanzar en el acuerdo con el FMI y eso implica que las reservas tiene que estar robustas y que el Banco Central debe ser lo suficientemente fuerte para hacerse cargo de esa negociación", aseguró.

Cerruti señaló que los pasajes se podrán adquirir en una cuota, a través del financiamiento que otorgan las tarjetas mediante diferentes planes, con un crédito personal o tan solo "esperar algunos meses" para viajar.



RECLAMO OPOSITOR

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio pidieron la derogación de la disposición del Banco Central que prohíbe la venta de pasajes al exterior en cuotas con tarjetas de crédito y lanzaron duras críticas al Gobierno nacional. "La medida en cuestión implica una restricción de fondo al derecho que tienen las entidades emisoras de tarjetas de crédito a ejercer el comercio y el propio objeto que le da razón de ser al sistema de tarjetas de crédito, que es el de prestar un servicio financiero", explican los legisladores de JxC en los fundamentos.