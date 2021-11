Sportivo se llevó el torneo Clausura

Ante una multitud en el Coloso Germán Soltermam, el fútbol liguista tuvo una de sus mejores noches de los últimos tiempos. Más de 4.000 personas vieron una final del Clausura que no llenó los ojos, pero que para Sportivo Norte significó una de las alegrías más importantes en décadas. El equipo dirigido por Marcelo Varela derrotó a Ferrocarril del Estado por 2 a 0, con goles de Jara y Hollmann, uno en cada tiempo.

El primer tiempo fue bastante parejo, con un mejor arranque para Ferro, pero que sufrió un mazazo en el gol que permitió el crecimiento del equipo norteño. La jugada se produjo a los 16 minutos en el marco de un error en un despeje del arquero Wasinger, Sportivo presionó sobre los centrales ferrocarrileros, y la pelota le quedó sobre la derecha del área a Jara que remató con mucha categoría para anotar un golazo.

El equipo de Varela le metía mucha presión en el mediocampo y trataba de salir rápido de contragolpe, sabiendo las urgencias de Ferro que tendría que dejar algunos espacios. Sin embargo, no hubo muchas acciones de peligro en lo que restaba de esos 45' iniciales.

El segundo período fue muy cortado. Hubo varias lesiones que le sacaron continuidad, y eso perjudicó en mayor medida a Ferro, que se fue poniendo un poco nervioso por no poder encontrarle la vuelta al partido. Sportivo hizo su negocio, aunque sufrió el gran desgaste físico de la primera mitad, y le puso el moño con un gran tiro libre de Hollmann, para desatar una noche de festejos en Barranquitas.

Ahora, Sportivo se sumará a 9 de Julio, Quilmes y Libertad para el torneo Absoluto. Y pretenderá sumar otra estrella en un año que ya es inolvidable.



SPORTIVO 2 - FERRO 0

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Franco Ceballos.

Sportivo Norte: Leonardo Ludueña; Fabio Gonzalez, Ezequiel Gnemmi, Damián Maciel y Mateo Maldonado; Lautaro Ibarra (Agustín Soria), Manuel Sanchez, Hernán Jara y Cristian Arias; Yoel Hollman y Oscar Maldonado (José Sandoval). DT: M. Varela.

Ferrocarril del Estado: Alexis Wasinger; Franco Villalba, Martín Albertengo, Martín Zbrun y Mariano Andrada (Canciani); Agustín Zilli (Malano), Flavio Barolo (Maximiliano Zbrun), Matías Clemenz y Pablo Pavetti; Eduardo Murua y Matias Zbrun. DT: Oscar Born.



Primer tiempo: a los 16' gol de Hernán Jara (SN).

Segundo tiempo: a los 28' gol de Yoel Hollman (SN).