¿Se viene una quita de subsidios en las tarifas?

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó que la segmentación de tarifas se empezará a implementar "en los primeros meses" del año próximo, lo que implicará una quita de subsidios a algunos sectores.Destacó que "será una herramienta que quedará instalada para las gestiones que vengan en la Argentina".El Gobierno busca reducir los subsidios a la energía en aquellos hogares que estén en condiciones de afrontar las subas.Con ese objetivo, ya pidió a las distribuidoras que se corrijan errores en los datos de las personas que figuran como contratantes del servicio, cuando en realidad los habitantes de las propiedades son otras personas. Serían más de un millón en el caso de la electricidad.La baja de subsidios permitirá mejorar las cuentas públicas, una condición que el FMI exige para poder encaminar un acuerdo."El año que viene se va a empezar a implementar. Esperemos que sea lo antes posible, en los primeros meses, pero no podría definir una fecha, porque estamos en ese esquema de elaboración", resaltó Martínez.En declaraciones a medios acreditados en la Casa Rosada, incluida la agencia NA, el funcionario puntualizó que la segmentación "va a comenzar de a poco y creo que va a superar muestra gestión"."Es una herramienta que se quedará instalada para las gestiones que vengan en la Argentina y cada vez será mejor", enfatizó.En ese marco, el funcionario argumentó: "Es un uso más inteligente de los subsidios. No es ahorrar o dejar de ahorrar, sino usarlos de una manera más eficiente para poder llegar de una manera más concreta a aquel que realmente lo necesita"."La evolución de las tarifas tiene que ser siempre muy por debajo del salario. El salario es el que tiene que evolucionar en términos reales", subrayó.El funcionario defendió el congelamiento de tarifas durante la pandemia, al considerar que fue una "decisión importantísima este año entendiendo la situación que nos complicaba"."Los incrementos no han superado el dígito. Entendemos siempre como eje rector que de ninguna manera pueden evolucionar las tarifas por encima de los salarios", enfatizó."Hay que ir avanzando con la segmentación. Por eso, el año que viene vamos a comenzar con los primeros pasos. Luego será una herramienta no sólo para tarifas sino que le va a servir al Estado para muchas decisiones", anticipó.Consultado sobre un posible aumento de los combustibles, respondió: "Hay una tensión permanente entre el sector privado y nosotros, que estamos planteando que cualquier esquema de combustibles tiene que acompañar al mejoramiento de la economía y del bolsillo de los argentinos"."Creo que eso es parte de una discusión que se está dando, que es natural y que se da permanentemente", señaló, pero evitó dar precisiones sobre las versiones que circulan en el mercado que las naftas volverán a subir luego de las Fiestas.