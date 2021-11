"Por todos los medios" se buscará un acuerdo

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Mientras las dudas sobre los pagos de la deuda crecen en el mercado, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, garantizó ayer ante empresarios que el Gobierno buscará "por todos los medios" un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.También se quejó de que "hay un sector pequeño del empresariado que no entiende que el justicialismo está siempre del lado de la producción y nuestro empresariado".Durante una reunión en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el ministro coordinador aseguró que se trabaja "con seriedad y responsabilidad" para llegar una renegociación de deuda con el organismo."Estamos haciendo todos los esfuerzos para que las autoridades de los organismos acepten un acuerdo que nos permita continuar con este proceso de crecimiento económico que hemos comenzado", puntualizó.El funcionario reconoció que "ordenar este problema, resolverlo y concluirlo llevará tiempo".Manzur advirtió que la deuda será una "carga histórica para la gestión anterior, que facilitó una fuga de divisas irresponsable", al lanzar nuevas críticas hacia el ex presidente Mauricio Macri."Conscientes de las complejidades, vamos a trabajar para lograr la consistencia macroeconómica que es necesaria para un desarrollo sustentable", enfatizó.Además, el jefe de Gabinete subrayó: "Somos partidarios de una sólida y firme alianza entre los empresarios, los trabajadores y el Estado".Al analizar la situación inflacionaria, Manzur resaltó: "Estamos trabajando con un abordaje integral para luchar contra la inflación. Es un fenómeno complejo multicausal que no se resuelve con ajuste".Consideró que "opera sobre la inflación la falta de consistencia macroeconómica, como también los incrementos de precios de bienes y servicios en el mercado internacional".Manzur indicó que "el impacto de la pandemia afectó la economía mundial que, lentamente, va volviendo a ordenarse", y destacó: "Estamos manejando una económica debilitada por el alto endeudamiento"."Eso explica la utilización de medidas como los controles temporarios de precios", justificó el ministro coordinador durante su discurso en un hotel porteño.Dijo que "con las medidas de controles temporarios de precios lo que buscamos es poder asegurar ese acceso de la población más vulnerable a una canasta de productos mínimos esenciales".Manzur consideró, por otra parte, que "el justicialismo es la fuerza central que hoy anima al espacio político del Frente de Todos, y es el justicialismo el corazón de este gobierno". ."El peronismo no adhiere a ninguna visión que critique o demonice a empresas o sectores productivos", explicó el ex gobernador de Tucumán."Esperamos demostrar que somos la fuerza que promueve el desarrollo y el empleo. Este es el momento histórico para dejar atrás falsas antinomias que no le sirven absolutamente a nadie y hacer una apuesta fuerte por el desarrollo de la Argentina", ponderó.El jefe de Gabinete participó del encuentro junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.