Acción conjunta entre Florentina y Cormorán S.A.

En el marco del Día Internacional de la NO Violencia hacia la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre, la Asociación Civil Florentina llevó a cabo una actividad en el Pingüino de Bv. Lehmann, donde entregaron folletería y hablaron de la temática.



Durante la jornada de ayer, en el marco del Día Internacional de la NO Violencia hacia las Mujeres, la Asociación Civil Florentina, la ONG de mujeres que trabajan contra la violencia de género, y Cormorán S.A. llevaron adelante una acción conjunta en el supermercado Pingüino de Bv. Lehmann, donde entregaron folletería y hablaron de la temática con las clientas y clientes que ingresaban al local.

Florentina es una asociación cuyo objetivo es erradicar las violencias hacia las mujeres, para garantizar una sociedad democrática, igualitaria y en pacifista. A su vez, buscan defender y promover los derechos humanos de mujeres y niñas, y trabajar por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Su nombre se debe a Florentina Gómez Miranda, una docente, abogada, política y feminista argentina, que trabajó para alcanzar muchos de los derechos que hoy tenemos las mujeres; como una manera de reconocer y rendirle honor a las mujeres que hicieron camino en este camino de la igualdad.

En esta ocasión, en distintas partes del supermercado se colocó el "Violentómetro" para medir cómo son tus relaciones y reconocer los distintos tipos de violencia con los que se pueden encontrar.

"Florentina es una organización que nace ayudando a mujeres que estaban en situación de violencia y que aún lo seguimos haciendo porque ese es nuestro objetivo: eliminar todo tipo de violencia", comentó Soledad Comini, presidenta y representante legal de la Asociación Civil Florentina.

En esa línea, agregó: "Por eso estamos haciendo muchísimos trabajos de prevención y asesorando legalmente a las víctimas de violencia, las estamos conteniendo psicológicamente. También hace un par de años estamos trabajando con Cormorán. Esta unión es para informar y trabajar conjuntamente en la prevención y en buscar modelos de construcción más equitativos".

Por su parte, Carolina López, la directora de Cormorán S.A., sumó: "Han surgido algunos hechos de violencia de género a mujeres que trabajan en la empresa y eso nos impulsó a trabajar en el tema. Contactamos a Florentina, que es una organización que sentimos cercana a nuestra forma de trabajo y que cuenta con profesionales que los ayudaron a construir un taller de sensibilización, en el que participaron unas 100 personas este año, con la convicción de que necesitamos construir ámbitos igualitarios y libres de violencia para todos".

Además, Comini remarcó: "No es un trabajo que se tiene que hacer con las mujeres exclusivamente. Eliminar la violencia también es un trabajo que se tiene que hacer con los hombres. Construir una sociedad igualitaria implica señalar las desigualdades para construir una sociedad más igualitaria".

Para cerrar, la presidenta de Florentina mencionó: "No estamos solas, es importante la participación, que cada una se sienta cómoda participando en el ámbito que quiere para construir una sociedad más igualitaria. Hay diferentes formas y todas son válidas. Entre todas podemos salir adelante".