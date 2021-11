Otro 25 de noviembre con muchos reclamos

Apenas se hacían las 19:30 en la calurosa tarde de ayer y comenzaba a sentirse el fresco de las fuertes ráfagas de viento que caracterizaron la jornada, en la Plaza 25 de Mayo se empezaron a escuchar las canciones de manifestación al llamado de "¡alerta!", seguido por los gritos de decenas de mujeres que reclaman por sus derechos en otro 25 de noviembre: el Día Internacional de la NO Violencia hacia las Mujeres.

La marcha comenzó alrededor de la plaza, iniciando por calle Lavalle. Redoblantes, bombos, cantos, bailes y aplausos se sumaban a las mujeres que caminaban en dirección al edificio de la Municipalidad, donde se realizó la primera parada, con las antorchas aún apagadas.

"¡Hablá! Callar duele más"; "Libres y sin miedo"; "No nos conocemos, pero nos necesitamos", son algunos de los reclamos que se podían leer en los carteles. La manifestación retomó su marcha y continuó rodeando la plaza hasta la segunda parada: la Catedral. Allí los gritos se escucharon aún más fuerte: "El abuso se va a acabar en las escuelas con Educación Sexual" y "La culpa no era mía, el violador eres tu".

Al mismo tiempo, el grupo se comenzó a abrir para colocar las antorchas en el centro de la ronda y encenderlas para entonar "Somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar".

Seguidamente, con las antorchas encendidas en las manos, las manifestantes continuaron con el recorrido, esta vez en dirección a la Jefatura de Policía por Bv. Santa Fe. Al llegar a destino, nuevamente prendieron fuego, pero en esta ocasión se armó una fogata con cajones de madera.

Allí, dos de las integrantes de Feminismo Rafaela procedieron a leer las razones por las que reclaman y se movilizan en este 25 de noviembre: "En Rafaela también marchamos, porque sabemos que no estamos exentas al contexto geopolítico por el avance de grupos antiderechos. Marchamos porque del total de desocupados el 70% somos mujeres. La desigualdad económica es violencia. Marchamos porque estamos hartas de ser trabajadoras precarizadas, porque no somos valoradas en los ámbitos laborales. Marchamos porque somos cosificadas y hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados. Marchamos contra los actos discriminatorios. En Rafaela tenemos abusadores marchando por las calles".

A continuación, mencionaron algunas estadísticas: "El 14% de los femicidas son policías. El 14% de los femicidas se suicidaron. El 14% de los femicidas cuentan con antecedentes. A nivel nacional 207 niños y adolescentes se quedaron sin madre en lo que va del año. El 32% de las víctimas de femicidio alegan haber denunciado a sus abusadores. ¡Basta!. Exigimos que la oficina de género de nuestra ciudad pase a ser una secretaría que tenga un área de identidad, que cuente con las herramientas necesarias, con el sustento económico imprescindible e innegociable.

Finalmente, cuando el reloj marcaba las 20:40, la marcha se dio por terminada con una frase que quedó resonando en el centro de la ciudad: "Rompemos nuestras cadenas, nos ponemos en movimiento y no nos callamos más por las ancestras, por las que ya no tienen voz y por las que venimos sobreviviendo".