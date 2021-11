Se registraron 278 femicidios y 12 trans/travesticidios en el país

Un total de 278 femicidios y 12 trans/travesticidios se registraron en el país en el último año, desde el 25 noviembre pasado hasta la fecha, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" que dirige La Casa del Encuentro.

Además, en el relevamiento, que se dio a conocer en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, se informó que se cometieron otros 23 femicidios vinculados de varones.

Como consecuencia de los crímenes de odio por el género, en el país, y en el período relevado, 320 hijas/hijos quedaron sin madre, de los cuales el 58% son menores de edad.

Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (98), según el informe, seguida por Córdoba (25), Santa Fe (23) y Tucumán (20).

En el informe se señaló, además, que 33 víctimas habían realizado al menos una denuncia antes, que 21 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención y que 32 eran agentes o ex agentes de fuerza de seguridad.

También se indicó que 29 víctimas tenían indicio de abuso sexual, que nueve estaban embarazadas, y que 45 femicidas se suicidaron.

El detalle del informe sigue mostrando mes a mes que la vivienda de la víctima es el sitio más inseguro para las mujeres y que la principal causa de muerte se debe a disparos de arma de fuego, seguida por los golpes.

"Cada 25 de noviembre en el mundo se visibiliza la problemática de la violencia de género y se pone en agenda el trabajo que se necesita para su erradicación. La Casa del Encuentro, en el año 2009, creó el primer Observatorio de Femicidios en Argentina para hacer visible la violencia en su forma más extrema", indicó un comunicado.

"No son números, detrás de cada mujer asesinada hay hijas e hijos, familias, amistades, afectos y proyectos que no podrá realizar. Es por esto que insistimos en reclamar protección para quienes se encuentran en situación de violencia y consideramos imprescindible trabajar en la prevención", agregaron autoridades de La Casa del Encuentro. (NA)