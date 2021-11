El Concejo autorizó convenio con Nación para obras en la Terminal de Ómnibus

El Concejo Municipal aprobó ayer, de manera unánime, el convenio 52.547 entre el Ministerio de Transporte de Nación y el Municipio de Rafaela para la ejecución del Proyecto de Obra “Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, suscripto el 27 de octubre de este año.

A partir de la aprobación de dicho convenio, el Ministerio de Transporte de la Nación aportará los fondos para la ejecución del aludido proyecto, con una suma de $104.136.080 quedando a cargo del Municipio llevar a cabo los procedimientos licitatorios o de contratación que se requieren para concretar dicha ejecución. Para dar inicio a este proceso y al desembolso de los fondos comprometidos por el Ministerio, resulta necesario autorizar la ejecución de la obra y disponer las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes en la normativa municipal vigente.

Al respecto, el justicialista Jorge Muriel explicó: “Con un amplio debate que dimos el día martes en la reunión de comisión y que continuamos hoy en la sesión, donde incorporamos algunas cosas al convenio que veíamos que eran importantes y que tienen que ver con una contraprestación a prácticamente a hacer una nueva terminal, a partir de estos programas de Nación para remodelar estaciones aeroportuarias y de colectivos. Rafaela es uno de los proyectos aprobados y por lo tanto van a llegar $104.136.080 para un edificio que es de la ciudad”.

El concejal indicó que “entendíamos como Concejo que tenía que haber alguna contraprestación por parte del concesionario y le pedimos que pueda funcionar ahí el consultorio de las comisiones médicas que ahora funcionan en el ITEC y representa un problema por tema transporte además de otras cuestiones. Entendemos que el edificio de la terminal es un lugar estratégico ya que esta comisión médica llega a gente de todo el departamento. También pedimos que funcione una oficina de turismo, en esta proyección de turismo receptivo que desde hace años se viene trabajando y consideramos que esta oficina es muy importante para mostrar todas las bondades que tiene la ciudad para los visitantes”.

Muriel dijo que se incorporó un pedido para que en los próximos 5 años pueda proveer de paneles fotovoltaicos para generar la energía de la parte interior de la terminal. “En definitiva todo esto, termina dándole la calidad de edificio sustentable a ese lugar. También, por a través de una moción, se incorporó una oficina de defensa del consumidor, sabiendo que es un lugar donde hay muchos reclamos , fundamentalmente de personas con discapacidad, personas trasplantadas, donde a veces no se respeta los pasaje gratis, siendo este un derecho que hay que respetar”, detalló el edil.

Sobre este tema, Lisandro Mársico comentó: “Esto tiene una superlativa importancia para lo que es la inversión en un lugar que estaba muy descuidado. Siempre hemos manifestado la falta de mantenimiento que el Concesionario ha tenido sobre el edifico de la terminal y ahora que se da esta oportunidad de no tener que gastar ningún tipo de dinero de las arcas municipales, como se pretendía para precisamente el mantenimiento y algunas reformas estructurales. Ahora que el dinero viene de Nación, esperemos que el concesionario cumpla y mantenga el edifico como corresponde y podamos todos los rafaelinos y los visitantes de la ciudad, disfrutar de los servicios e instalaciones que la nueva terminal brinda”.

A partir de lo aprobado y con todas las contraprestaciones que se incorporaron, se habilitó al Ejecutivo para que reciba el dinero y poder encarar la licitación para la refuncionalización de la terminal. Todos los concejales coincidieron en la importancia de conservar y mantener de la mejor manera a este edificio de la ciudad.

Desde que se declaró la pandemia de Covid en marzo del año pasado, se paralizó y se redujo sustancialmente la actividad del transporte de pasajeros, lo que rompió la ecuación económica del concesionario -que tiene contrato para la explotación hasta 2040- al derrumbarse sus ingresos. Por momentos, la empresa concesionaria percibió apenas el 5% de la recaudación habitual por alquiler de boleterías, locales comerciales y derecho de uso de plataformas entre otros servicios. En ese contexto, ante la crisis se limitaron los trabajos de mantenimiento de la estructura.



SE PRORROGÓ POR 90 DÍAS LA

EMERGENCIA EN SALUD PÚBLICA

Pese a algunas discrepancias que había el martes en comisión, respecto a prorrogar nuevamente la Emergencia en Salud Pública en un escenario sanitario sin nuevos casos de Covid-19, este jueves al momento de votar una nueva prórroga por 90 días, los ediles acompañaron unánimemente a este proyecto y resolvieron brindarle esta herramienta al Ejecutivo.

Al respecto y tal como ya lo había manifestado luego de la reunión de comisión, Brenda Vimo expresó que “hay que mirar lo que está sucediendo en otras partes del mundo, tal es el caso de Europa donde está pasando por una quinta ola, es inevitable mirar por ejemplo lo que ocurre en Alemania, donde ingresaron en un día más de 3000 pacientes a terapia. Por eso, es importante brindarle al Ejecutivo herramientas que agilicen los procesos, desburocraticen los mecanismos y permitan dar respuestas rápidas”.

Por su parte, Viotti señaló que “finalmente votamos por 90 días la extensión de la Emergencia Sanitaria. Entendíamos que si bien estamos en un buen momento respecto a la pandemia, todavía hay alertas y hay que estar preparados. Mientras la emergencia se maneje con responsabilidad, como se viene haciendo y venimos controlando, entendíamos que se podía prorrogar una vez más. Le dimos esa herramienta al Ejecutivo, que ojalá sea utilizada responsablemente como hasta ahora. Nosotros seguiremos controlando, pero insisto, debemos estar preparados en caso de que venga una nueva ola como hoy lo vemos en Europa. No hay que relajarse”.



OTROS PROYECTOS APROBADOS

Ayer por la mañana, también recibieron su aprobación los siguientes proyectos: se declaró de interés municipal el XLIV Torneo Nacional de Seven Ciudad de Rafaela, que se desarrollará en las instalaciones del Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) de nuestra ciudad durante el 4 de diciembre de 2021. También se aprobó la ordenanza sobre transporte, manipuleo y disposición de excreta humana.