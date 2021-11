El gobernador leonístico elogió el movimiento de Rafaela

Ayer el club de Leones recibió la visita oficial de Rubén Osmar Aguirre, gobernador del Distrito O2, al que pertenece la institución rafaelina, en un encuentro con los medios de comunicación social aseveró que "me sorprendo gratamente por el movimiento que hay en la ciudad, es pujante, una ciudad que da gusto venir a vivirlo, el movimiento que tiene significa que hay vida y hay futuro. Visitarla es llenarse de energía".Destacó la importancia de las obras del club rafaelino, las que pudo recorrer durante la jornada de ayer enfatizando que vio la primera parte del, una obra maravillosa, teniendo la fuerza de los leones, para concretar las obras, uno queda maravillado, una obra de más de 500 m2 de construcción.Resaltó también la actividad del jardín maternal y la Escuela Melvin Jones.En otro pasaje hizo saber que es oriundo de Gobernador Martínez, Corrientes, lleva 30 años en el club de servicios.Es gobernador del Distrito O2, un distrito extenso que abarca seis provincias-Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe-, cubriendo toda la Mesopotamia y cuenta con 68 clubes y unos 1.600 socios, cree que antes de fin de año podrá visitar todos los clubes.En cuanto a las limitaciones impuestas por la pandemia, remarcó que su antecesor, un león de San Justo, no pudo hacer la visita a todos los clubes, pero lo más grave es que no pudieron cumplir con muchos servicios, pese a ello los leones siguieron ofrendado su aporte y tendiendo su mano solidaria a las comunidades.Hizo saber que estamos pidiendo a las comunidades su ayuda para solucionaren parte los inconvenientes, nos encontramos con muchas necesidades, avanza el nivel de pobreza, en los barrios periféricos es lastimoso, por ello piden que quienes quieran brindar sus servicios que se acerquen a los clubes, tienen una estructura armadaEl visitante recordó que son una institución internacional con 48.000 clubes distribuidos en 216 país del mundo y su presencia lleva ya 104 años en todo el mundo. Estamos equipados, y lo que necesitamos es gentes que venga a ayudarnos.Recordó que incorporarse al club significa asumir un compromiso con el prójimo, haciendo propicio el momento para invitar a los rafaelinos para que se acerquen a la institución.Debemos terminar el Centro de Día, hay que terminar la mampostería y techar, cuando eso esté hecho la Fundación participará, aportando, seguramente cien mil dólares, como también lo hacen en cada desastre natural que se produce en el mundo.Enfatizo que " somos humanistas y nos duele que nuestros hermanos estén sufriendo. Somos la organización Nº 1 en transparencia, esto lo dice la ONU"Luis Del Zoppo enfatizó que la gente de Rafaela, como siempre lo hace, responde magníficamente, son actividades menores que no son las que llevarán a buen término la conclusión del edificio, se está conversando con la Provincia, fue presentado el proyecto- avalado por PAMI-, tienen el aval de las instituciones, y se está solicitando al gobierno el aporte que le da habitualmente a las ONG para poder concluir una etapa del edificio.Tras el encuentro con los medios de comunicación social el visitante participó de una reunión de trabajo con los socios del club rafaelino.