Llega al Cine Belgrano la muestra audiovisual Pulsar

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano anuncia su cartelera con muchas novedades en una semana de programación excepcional.En primer lugar, la sala se suma a Pulsar Santa Fe - Exhibición y Mercado de Contenidos, programa del gobierno de la provincia, que a través de su Muestra Audiovisual invita a disfrutar de funciones gratuitas de cine en más de 30 salas de la provincia.En el Cine Belgrano se proyectarán las siguientes películas: el viernes 26 “Canela” de Cecilia del Valle, el lunes 29 “El desentierro” de Claudio Perrín y el martes 30 de noviembre “El Grillo” de Matías Herrera Córdoba. Las tres funciones serán a las 19:00 con entrada libre y gratuita.Además, se proyectarán nuevamente “Rock Dog 2” y “Yo nena, yo princesa” los días viernes, lunes y martes. En tanto el sábado y domingo no habrá funciones de cine por la realización de otros espectáculos.El 26, 29 y 30 de noviembre a las 21:00, se proyectará dentro del Espacio INCAA Cine Belgrano, la película argentina “Yo nena, yo princesa”, dirigida por Federico Palazzo y protagonizada por Eleonora Wexler, Juan Palomino, Isabella G. C. y Valentino Vena.Una madre comprende que ni médicos ni psicólogos encuentran la causa de los padecimientos de uno de sus hijos mellizos. Desesperada recorre y busca soluciones hasta que descubre que todo se debe a que Manuel no se identifica con el género que le asignaron al nacer. Emprende así una lucha interminable para que sea respetada su identidad de género, ya que es una niña trans.Se trata de una historia real de amor y de coraje inagotables. Pero también un ensayo y una reflexión profunda y extraordinaria sobre los prejuicios y los saberes instituidos, tan próximos muchas veces a la ignorancia y la infamia con los que nos enfrentamos día a día.Es apta para todo público y la entrada tiene un costo general de $ 100 y descuento a jubilados y estudiantes: $ 50.El 26, 29 y 30 de noviembre a las 18:00, el cine ofrecerá en su segmento destinado al público infantil, la película animada “Rock Dog 2: renace una estrella”, secuela de Rock Dog (2017).Aquí, Bodi y su banda dejan Snow Mountain para irse de gira con la sensación del pop Lil' Foxy y deberán aprender el precio de la fama.Es apta para todo público y se podrá ver doblada. La entrada tiene un costo general de $ 300.