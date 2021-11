La final de CRAR ante Tilcara pasó al 8/12

La violencia en el deporte también está alcanzando en estos tiempos al rugby. Fundamentalmente las mayores complicaciones se estuvieron dando en el sur de nuestra provincia, en Niveles menores, e hizo eclosión el fin de semana.La situación se generó en el partido que estaban jugando Villa Rugby Club y Roldán RC por la final de Bronce del tercer nivel del Regional .Luego del pitazo final que le dio la victoria al elenco de Villa Constitución, un jugador del elenco roldanense agredió brutalmente al árbitro del cotejo, Simón Cané.Esa situación generó que los árbitros del Regional del Litoral tomen la decisión de no dirigir este fin de semana, lo cual afecta la disputa de la última fecha del Torneo Regional del Litoral en sus tres estamentos.Esto afecta directamente lo que tiene que ver con el CRAR, que debía disputar el sábado la final del torneo de primera división en Paraná frente a Tilcara. También en juveniles a la categoría M19 del equipo rafaelino, que tenía previsto visitar a Rowing en la misma ciudad, y con un triunfo conseguiría el campeonato Dos Orillas.Ayer hubo por la tarde una larga reunión entre representantes de los árbitros y el Comité Ejecutivo del TRL, que no arrojó un acuerdo para el levantamiento de la medida. Por la noche volvieron a reunirse las partes y luego se dio a conocer el siguiente comunicado:"Ante la imposibilidad de designar árbitros para las fechas de los torneos oficiales y a pesar de las gestiones realizadas tendientes a superar la situación, el Consejo Directivo de la URR resuelve suspender las fechas pendientes y dar por finalizados todos los campeonatos, con excepción de las Finales del Torneo de Primera (Club Tilcara vs CRAR) y Segunda (Charoga vs. Gimnasia de Perg.) que se reprograman para el día 8/12/2021". De tal manera, en dicha jornada se definirán esos torneos.