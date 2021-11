Ben Hur viaja a El Trébol

Se juega este viernes la cuarta fecha de la Liga Provincial de Básquetbol en sus tres zonas y Ben Hur se presentará en El Trébol, frente al local Trebolense desde las 21.30 por el grupo B. Ambos equipos tienen un triunfo y dos derrotas, con lo cual están buscando un salto en su regularidad para tratar de acercarse a los punteros Gimnasia de Santa Fe y Olimpia de Venado Tuerto.

El elenco rafaelino mostró su mejor versión hace una semana en el Coliseo ante Firmat F.C. Si puede repetir esos pasajes también de visitante, crecerán sus opciones de victoria. Los demás encuentros de la jornada serán: Atlético Sastre vs. Gimnasia de Santa Fe y Olimpia de Venado Tuerto vs. Firmat Football Club.

En cuanto a la Zona C, el puntero Unión de Sunchales visitará a Americano de Carlos Pellegrini desde las 21.30. El otro líder Almagro de Esperanza recibirá a Brown de San Vicente y también se medirán Argentino de Firmat vs. Atenas de Venado Tuerto.



TORNEO OFICIAL

Este viernes se conocerá el cuarto semifinalista del torneo Oficial de la ARB. Atlético de Rafaela recibirá a Argentino Quilmes desde las 21.30, recordando que en el primer partido el elenco dirigido por Marcelo Miretti se impuso de visitante por 78 a 77. Ya tienen su lugar asegurado en semifinales Libertad, Ben Hur y Unión.