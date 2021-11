El Mundial de Superbike tiene fecha para 2022

El Campeonato Mundial de Superbike volverá a disputarse en la Argentina, en el Circuito Internacional San Juan Villicum, del 21 al 23 de octubre de 2022, según el calendario provisional que se dio a conocer ayer. En el mismo hay dos pruebas que aún no tienen fecha exacta de competencia y una de ellas es la de Phillip Island, que tradicionalmente abría el campeonato a finales de febrero, pero que aún no se especifica cuándo se celebrará, aunque podría ser a finales de 2022.Además de Phillip Island, queda por resolver otra incógnita, que aún no tiene fecha ni lugar y antes de arrancar la temporada, el 4 y 5 de abril, se llevará a cabo un test oficial en el Circuito de Alcañiz. De esta manera, la temporada se abrirá en el Motorland Aragón de España del 8 al 10 de abril, mientras que Assen de los Países Bajos se convierte en la segunda ronda, dos semanas después, y del 20 al 22 de mayo la competencia se llevará a cabo en el Circuito Estoril de Portugal.Luego, del 10 al 12 de junio, la carrera se mudará al Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, mientras que del 15 al 17 de julio el escenario será el Donington Park de Reino Unido y del 29 al 31 de julio el Autódromo de Most de la República Checa.Después, del 9 al 11 de septiembre la competencia se llevará a cabo en el Circuit de Nevers Magny-Cours de Francia, mientras que del 23 al 25 de septiembre se correrá en el Circuit de Barcelona- Catalunya, España y del 7 al 9 de octubre en el Autódromo Internacional do Algarve de Portugal. Ya en octubre, el WorldSBK se dirigirá al Circuito San Juan Villicum de Argentina del 21 al 23, mientras que del 11 al 13 de noviembre la carrera se disputará en el Circuito Urbano internacional de Pertamina Mandalika de Indonesia.SE VA ACOSTUMBRANDOEl italiano Valentino Rossi, de 42 años, aseguró ayer que "el retiro es duro", tras dar por finalizada su carrera profesional luego de 26 temporadas, pero apuntó que se va "acostumbrando de a poco". "No será igual para mí: pensar en no correr más y no volver a subir sobre mi moto es duro, precisa un poco de tiempo", afirmó Rossi desde la Exposición internacional de motociclismo.