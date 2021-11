Aníbal Fernández: fue un "atentado" a Clarín

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, consideró que el ataque al diario Clarín fue "un atentado", a la vez que remarcó que "esas cosas no se pueden permitir" y señaló que supervisó la tarea que realizan los investigadores del caso."Yo no dudaría que estamos hablando de un atentado. Por lo que se ve nomás. La actitud ha sido una vocación de hacer daño", indicó Fernández, tras lo cual dijo: "Esas cosas no se pueden permitir. Tenemos que estar encima de ellos para dilucidar el conflicto y encontrar a los responsables"."Todo lo que tiene que ver con la investigación que quede en el lugar donde tiene que estar. Se está haciendo un trabajo muy finito. He supervisado cuál es la tarea que están haciendo y es importante", agregó el ministro.Al ser consultado acerca de los mapuches, indicó: "Para nosotros no hay ninguna partidización. En algún momento hablé con la gobernadora con muy buenos términos y después hubo una discusión. Yo no estaba de acuerdo en participar en Cuesta del Ternero"."Trasladar a la Gendarmería para 'bajarlos´'. Tenía mucho más que ver con una agresión más que con otra cosa y la experiencia de Santiago Maldonado nos había invadido y no tenía ningún interés en participar en algo de esas características. Se lo hicimos saber a la gobernadora y ella fue la que habló con el Presidente (Alberto Fernández). Creo que ha quedado en claro que no tengo ningún interés en perjudicarla ni mucho menos", añadió.Además dijo: "Cuando hubo algún desmán que no se le puede achacar a la comunidad mapuche aparecen más ventajas comerciales que otras cosas. Tomé la decisión de enviar varios colectivos con efectivos para que purgaran el lugar y con eso hemos logrado detener el conflicto"."En el lugar donde estaba esta gente en Cuesta del Ternero lo que apreciamos es que subieron dos personas, estuvieron hablando primero, discutiendo después. En algún momento uno de ellos efectuó disparos. Uno le pegó en el pecho y el otro en el abdomen a uno de ellos y otro le pegó un tiro en la cabeza, que falleció", reveló.