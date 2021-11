El enérgico reclamo de Luis Juez

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El senador electo Luis Juez, de Juntos por el Cambio, reclamó que "rápidamente identifiquen a los autores" del ataque al edificio del diario Clarín y sostuvo que hay que "defender espalda con espalda" a "cualquier tipo que piense distinto".Juez, en diálogo con el programa "Baby en el medio" que conduce Baby Etchecopar por Radio Rivadavia, se refirió al episodio que afectó al diario porteño y consideró: "No es una cuestión de periodistas, acá todo el que piensa distinto y tiene huevos de expresarlo tiene que poder decir lo que quiera"."Acá no hay periodistas agraviados o agredidos, cualquier tipo que piense distinto necesita ser defendido por todos nosotros, espalda con espalda", sostuvo, al ser consultado sobre el episodio que afectó al diario.En el mismo sentido, Juez reclamó que "rápidamente, en 48 ó 72 horas, identifiquen a los autores" y agregó: "Yo siento que esas bombas molotov las tiraron en la puerta de mi casa, porque no creo que ningún periodista diga cosas más inconvenientes que Luis Juez".Por otra parte, el dirigente que ganó las elecciones legislativas de la provincia de Córdoba minimizó las pujas internas que se dan por estos días en Juntos por el Cambio, al señalar que "hay posicionamientos y discusiones pero ninguna de ellas va a poner en riesgo la unidad" y concluyó que "todos" lo tienen "muy claro".