Verónica Calaón, nueva delegada zonal de UPCN

El secretario General de UPCN Santa Fe, Jorge Molina, encabezó ayer en Rafaela un sencillo acto en el que puso en funciones a la nueva delegada zonal del Departamento Castellanos. La convocatoria se dio en la sede del gremio de los estatales ubicada en calle 25 de Mayo 772, casi Pfeiffer. En la ocasión, Molina, reveló el nombre del nuevo responsable de la Delegación Zonal, tratándose de Verónica Calaón, quién se desempeña como portera de la escuela Sarmiento de nuestra ciudad desde hace 22 años.

En diálogo con los medios locales, Molina habló sobre cómo está el sector y cuál es la actualidad del gremio. "Nosotros tenemos la política salarial resuelta, donde no hemos realizado ni un sólo paro en el año. Lo resolvimos en marzo, en primer lugar, y quedó pendiente el último trimestre, que se resolvió y fue aceptado por los compañeros completando el año con un 52% conformado de la siguiente manera: sobre el porcentaje del 35% que se había establecido en marzo, se le agregó un 10% en el mes de octubre, un 5% que lo vamos a cobrar el mes que viene y un 2% en el mes de enero. Así que nosotros, como sector público, tenemos la política salarial resuelta hasta el mes de febrero, donde ya está el compromiso de sentarnos en paritaria para analizar la política salarial del próximo año". Con respecto a la renovación de autoridades en el departamento, el dirigente expresó que "estamos poniendo en funciones a la compañera Verónica Calaón, que ya estaba trabajando, ya que forma parte de nuestro cuerpo de delegados. Conoce muy bien la actividad sindical, y sobre todo el departamento Castellanos, después de lo que el ciclo de Mirta Carranza, que estuvo mucho tiempo hasta que se jubiló, cumpliendo de buena manera su gestión de delegada zonal. Y no tengo ninguna dudas de que Verónica va a hacer lo mismo en beneficio de todos los compañeros del departamento.

Ya como nueva titular zonal, Calaón sostuvo que "la intensión es seguir trabajando en equipo, para nuestros afiliados, tal como lo venimos haciendo desde siempre y con la experiencia que he podido adquirir trabajando a la par de Mirta Carranza y poder aprender y transitar este camino gremial que es algo que a uno le gusta mucho. Así que pretendemos seguir trabajando para y por los compañeros y que nuestro departamento siga creciendo como lo viene haciendo", Sobre las principales inquietudes de los compañeros en esta época de pandemia, acotó que "fueron el miedo, el miedo a lo desconocido, a algo que no se conocía y cómo se podía trabajar. Ahora, gracias a Dios, la pandemia nos está dejando hacer una vida un poco más normal y el tema de licencias, sobre todo la parte de salud, ya que durante el primer año los compañeros no tuvieron respiro en lo laboral". Calaón también se refirió a la relación con el gobierno por el tema paritarias, opinando que "los compañeros han entendido la propuesta que ellos brindaron, que fue muy buena. En febrero, nuestro piso para cálculos en las paritarias va para de un 52%, algo muy importante y un logro gremial gracias a nuestro general. En la parte de educación, los asistentes escolares pudieron obtener un nuevo adicional por adicional por antigüedad, y eso también empujó un poco más para que suba el sueldo de bolsillo.

Por último, Molina hizo referencia al trabajo de viviendas que se vienen realizando, desde el gremio, durante los últimos tiempos. "Nosotros no hemos parado ni en plena pandemia con la construcción de viviendas. Estuvimos entregando la mayoría en el interior. Precisamente, el próximo miércoles vamos a entregar 4 en Cañada de Gómez y ya entregamos 10 en Ceres. Realmente, el ritmo constructivo no ha parado y el compromiso que el gremio tiene es hacer realidad el derecho de los trabajadores y tener su propia vivienda. Por la pandemia, pusimos el camping a disposición de la provincia para que sea un centro de aislamiento y ya lo hemos recuperado hace unos cuentos meses. Ahora lo estamos refaccionando y reparando para dejarlo en condiciones para que esta temporada los compañeros puedan disfrutar con su familia todo lo que es esas 25 hectáreas. También les recordamos que toda la parte de cabañas y apart, que son 600 plazas está a disposición de los afiliados del interior, todo un privilegio que tienen", finalizó.