Debatirán la prórroga de la Emergencia Sanitaria

Esta mañana se llevará a cabo la sesión ordinaria del Concejo Municipal, donde uno de los temas en los que habrá debate, tiene que ver con un nuevo pedido por parte del Ejecutivo para prorrogar por 90 días la Emergencia en Salud Pública.El oficialismo considera necesario seguir contando con esta herramienta ante una posible nueva ola de casos, esto tomando como ejemplo lo que ocurre en otras partes del mundo. Por otra parte, dentro de la misma oposición no están todos de acuerdo respecto a renovar nuevamente la emergencia. Será en el recinto que se definirá si se aprueba o no este nuevo pedido de prórroga.También, este jueves se vota un proyecto de Resolución para declarar de interés municipal el XLIV Torneo Nacional de Seven Ciudad de Rafaela, que se desarrollará en las instalaciones del Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) de nuestra ciudad durante el 4 de Diciembre de 2021. Por otra parte, se vota un proyecto de Ordenanza sobre transporte, manipuleo y disposición de excreta humana.Además, se vota el proyecto para refrendar el convenio Nº 52.547 entre el Ministerio de Transporte de Nación y el Municipio, ratificatorio del contenido del Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera para la ejecución del Proyecto de Obra “Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, suscripto el 27 de Octubre de este año. A partir de dicho convenio, el Ministerio de Transporte de la Nación aportará los fondos para la ejecución del aludido proyecto, con una suma de $104.136.080, quedando a cargo del Municipio llevar a cabo los procedimientos licitatorios o de contratación que se requieren para concretar dicha ejecución. Para dar inicio a este proceso y al desembolso de los fondos comprometidos por el Ministerio, resulta necesario autorizar la ejecución de la obra y disponer las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes en la normativa municipal vigente.