"Se está trabajando a buen ritmo, se está finalizando el proceso del primer cantero”

Con el objetivo de conocer el avance de la obra del primer cantero de bulevar Santa Fe que está siendo refuncionalizado, se llevó a cabo una recorrida de la cual participó el intendente Luis Castellano; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; integrantes de dicha secretaría como Juan Auce; el titular de Paseo del Centro, Gabriel Faber; el Director General del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Iván Acosta y comerciantes del sector.

Se transitó el área comprendida entre calles 9 de Julio-Lavalle y Alvear-Saavedra, sector que se encuentra con el estacionamiento impedido, mientras se lleva adelante esta obra que demandará unos 45 días hábiles. La empresa que la realiza es Horizonte SRL, la misma que lleva adelante la reconstrucción de las veredas en el macrocentro.

Es importante recordar que luego de análisis y evaluaciones realizados por distintas áreas municipales, se diagnosticó contaminación visual en los canteros centrales de bulevar Santa Fe, predominancia de los autos, un mobiliario urbano no funcional, veredas deterioradas y un arbolado escaso. Por tal motivo, se propusieron las modificaciones que comenzaron a ejecutarse el pasado 19 de octubre.



UN VERDADERO PROCESO

DE TRANSFORMACIÓN

“Esta obra es parte del proceso de transformación que estamos llevando en Rafaela de cara al futuro. Este año cumplimos 140 años y estamos proyectando la ciudad de los 150 años. Acá estamos con Gabriel y parte de nuestro equipo recorriendo el primer cantero que es simbólico, porque luego queremos trasladarlo al resto y a las veredas”; comentó Luis Castellano. “Arrancamos, que es lo más importante, y lo hicimos a través de un valioso proceso de diálogo público-privado, con el CCIRR, Paseo del Centro, la Cámara de Comercio y los frentistas. La intención es que para la llegada de las fiestas, queremos liberar el sector para no molestar a los comercios. Se está trabajando a buen ritmo, dando terminaciones finales al proceso del primer cantero”.



"ES EL SUEÑO DE UNA DÉCADA"

Con esas palabras, Gabriel Faber describió las impresiones que causa ver la obra en proceso: “Yo creo que es el sueño de una década, la cual comenzamos allá por el año 2011 y pudimos consagrarlo en estos momentos”. “Lo estamos viendo de manera presencial, cómo va tomando forma, y por suerte dentro de pocos días lo podrán ver todos los rafaelinos. Creo que ver esta obra terminada es un regocijo para los comerciantes y para los ciudadanos. El microcentro ha sido siempre propio, como lugar de encuentro y de vinculación. Ver las mejoras que se le están realizando causa mucha satisfacción”; aseguró Faber.



EL PROYECTO COMPLETO

El proyecto completo del Área Central de Rafaela busca disminuir el tránsito vehicular en las calles internas de la Plaza 25 de Mayo. Se harán desagües para evitar las inundaciones del sector, además de las mencionadas reformas en los canteros. En este sentido, desde hace algunos meses, persisten gestiones ante autoridades del Gobierno santafesino para que el presupuesto provincial del próximo año incluya la obra de saneamiento hídrico en el anillo central de la Plaza 25 de Mayo. El plan de trabajo no abarca solo la plaza 25 de Mayo y bulevar Santa Fe, sino que también se incluyen calles al oeste del eje marcado por los bulevares Lehmann e Yrigoyen, y también avenida Mitre y la zona de las estaciones de ferrocarriles con el proyecto de “La Estación, Centro Recreativo Metropolitano.



UNA OBRA PENSADA EN

EL CUIDADO DEL AMBIENTE

La obra cuenta con un diseño basado en líneas modernas y está pensada desde la sustentabilidad, quedando para una segunda etapa la construcción de una ciclovía elevada, presentada en el proyecto original de la reforma del Área Central.

Técnicamente, dicha reforma contemplará la demolición del piso existente para la realización de nuevos solados, aumentando de este modo, el espacio verde absorbente, contribuyendo así con el cuidado del ambiente.



ZONA 30

Uno de los principales cambios será la creación de una “Zona 30″; es decir, un radio donde la velocidad máxima permitida no supere los 30 km/h. De esta forma, se otorga prioridad a la circulación peatonal y de bicicletas.